Ex-Keeper des KFC Uerdingen löst Vertrag auf

Damit hat der Klub auf eine vakante Stelle im Kader reagiert. Denn am gleichen Tag hatten die Sportfreunde Lotte ebenfalls bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem ehemaligen KFC-Schlussmann Ron Meyer, der im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg sowie in fünf Ligaspielen zu Saisonbeginn im Tor stand, im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde.

„Im Namen des gesamten Vereins möchten wir uns bei Ron für seinen täglichen Einsatz bedanken. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und mit großem Engagement für die Sportfreunde gearbeitet. Für seine sportliche, berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste und ganz viel Erfolg“, wird Luca Pflugradt, Teammanager und Vorstandsmitglied der Sportfreunde, in einer Pressemitteilung zitiert.

Hinter der Vertragsauflösung in Lotte steckt eine traurige Geschichte. Denn wie Reviersport zunächst berichtete, habe es in Meyers Familie einen Todesfall gegeben. „Leider ist die Oma von Ron verstorben. Sie hatte eine Firma, die nun Ron übernimmt“, gab Meyers Berater Adem Besli gegenüber Reviersport an. Dadurch sei Meyer stark eingebunden und könne die Fahrten nach Lotte nicht mehr aufbringen. Für Anfragen von Vereinen aus dem Kölner Raum sei Meyer aber offen, verriet Besli weiter.

In der vergangenen Saison hat Ron Meyer 28 Mal das Tor des KFC Uerdingen gehütet, drei Mal hielt er seinen Kasten sauber. Als der Spielbetrieb aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens eingestellt werden musste, endete auch die Zeit von Meyer beim KFC. Er war das Jahr zuvor vom FC Wegberg-Beeck gekommen, davor spielte er beim Bonner SC. Insgesamt stehen 63 Spiele in der Regionalliga West und 46 Partien in der Mittelrheinliga in seiner Vita.

Die meisten der Regionalliga-Spieler hatten über die Sommerpause hinweg einen neuen Verein gefunden, so auch Torhüter Ron Meyer. Er war gemeinsam mit Nazzareno Ciccarelli und Ben Klefisch ans Lotter Kreuz gewechselt. Die Sportfreunde Lotte sind ordentlich in die Regionalliga West gestartet. Nach sechs Spielen und zehn Punkten rangiert das Team momentan auf dem 7. Tabellenplatz.