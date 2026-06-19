Ex-Keeper der SG Sonnenhof wechselt innerhalb der 3. Liga

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Kevin Broll bleibt der 3. Liga erhalten und wechselt zum 1. FC Saarbrücken. Der 30-jährige Torhüter kommt vom SV Wehen Wiesbaden und bringt reichlich Erfahrung aus mehreren Spielklassen mit. Besonders in Württemberg ist Broll kein Unbekannter: Zwischen 2015 und 2019 stand er für die SG Sonnenhof Großaspach im Tor.

Für die SG Sonnenhof Großaspach absolvierte Kevin Broll vier Drittliga-Spielzeiten und sammelte dort einen prägenden Teil seiner Laufbahn. Nach 14 Einsätzen in der Saison 2015/16 entwickelte sich der Schlussmann schnell zur festen Größe. Es folgten 33 Spiele in der Saison 2016/17, 35 Partien 2017/18 und 38 Einsätze 2018/19. Insgesamt kam Broll für Großaspach damit auf 120 Drittliga-Spiele und sammelte in Württemberg wertvolle Erfahrung auf professionellem Niveau.

Anschließend führte sein Weg zu Dynamo Dresden. Dort stand Broll sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der 3. Liga zwischen den Pfosten. In der Saison 2019/20 absolvierte er 33 Zweitliga-Spiele, 2020/21 folgten 38 Einsätze in der 3. Liga. In der Spielzeit 2021/22 kamen weitere 29 Partien in der 2. Bundesliga hinzu. Nach einer Station bei Górnik Zabrze in der polnischen Ekstraklasa, für die er zehn Spiele bestritt, kehrte er zu Dynamo Dresden zurück und kam 2023/24 noch einmal auf 17 Drittliga-Einsätze.