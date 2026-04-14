Ex-Kapitän des Wuppertaler SV wechselt in die Bezirksliga

Niklas Dams war in der vergangenen Saison noch Kapitän des Wuppertaler SV. – Foto: Jochen Classen

Der CfR Links darf sich ab sofort auf ein großes Upgrade im Abwehrzentrum freuen: Der Bezirksliga-Klub hat nämlich die Verpflichtung des Ex-Profis Niklas Dams bekanntgegeben. Der 35-Jährige lief zuletzt für den Wuppertaler SV in der Regionalliga auf, im Dezember 2024 verständigten sich der WSV und sein damaliger Kapitän allerdings auf eine Trennung .

Dams kam 2023 als Stammspieler der U23 von Borussia Dortmund (3. Liga) nach Wuppertal und bestritt 42 Regionalliga-Spiele für die Bergischen. Zuvor lief Dams unter anderem für den SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga oder in der Schweiz auf. Außerdem nahm der ehemalige Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach am Hallenfußball-Format Baller League.

Glücklicher Zufall für den CfR Links, der im Abstiegskampf steckt

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk Sparta Bilk CfR Links Düsseldorf CfR Links 15:00 PUSH

Diese Verstärkung kommt für den CfR Links zum richtigen Zeitpunkt. Ambitioniert gestartet, kämpft der Vorjahres-Aufsteiger aktuell um den Klassenerhalt und kann mit der Hilfe des Ex-Profis sicherlich einen Sprung im Tabellenkeller schaffen. Mit 22 Punkten rangieren die Düsseldorfer in der Bezirksliga, Gruppe 1, auf einem Abstiegsplatz, müssen allerdings auch nur einen Punkt aufholen, um den Relegationsplatz zu erreichen. Der Nichtabstiegsplatz ist schon sieben Zähler entfernt - mit einer kleinen Serie kann das rettende Ufer allerdings auch noch erreicht werden.