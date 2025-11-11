Ex-Kapitän des 1. FC Magdeburg übernimmt bei Bundesligisten

64 Partien hatte Daniel Bauer in seiner Zeit als aktiver Spieler für den 1. FC Magdeburg bestritten. Von Februar 2009 bis November 2011 hatte der Mittelfeldspieler die blau-weißen Farben getragen. Ab der Saison 2010/11 war Bauer sogar Kapitän. Nun hat der ehemalige FCM-Spielführer, dessen Abschied von der Elbe bis heute noch Fragen aufwirft, einen neuen Posten.

Nach der Trennung von Cheftrainer Paul Simonis ist Daniel Bauer wieder Interimstrainer beim VfL Wolfsburg. Schon zum Ende der vergangenen Saison hatte der ehemalige Magdeburger - damals nach der Trennung von Ralph Hasenhüttl - zwei Partien interimsmäßig den Bundesligisten gecoacht. Im Sommer rückte Bauer zurück ins Amt des U19-Coaches, nun wurde er wieder zu den Profis hochbeordert. "Wir sind alle, die wir jetzt hier aufgerückt sind, ja schon lange im Verein und tragen den Verein einfach im Herzen. Wir wollen einfach jetzt unterstützen und helfen in der Situation", sagte Bauer zu seiner "Beförderung". Zum FuPa-Profil:

Von seiner Zeit in Magdeburg ist allen voran der Abschied bis heute in Erinnerung geblieben. Im November 2011 einigten sich Club und Spieler auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum Jahresende. Zuvor soll Bauer am 27. Oktober 2011 von vermummten Fans des 1. FC Magdeburg vor seiner Wohnung bedroht worden sein. Deutschlandweit wurde damals über die Vorgänge an der Elbe berichtet. Der Fall wurde seitdem nie aufgeklärt.

Gegen einen 19-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen versuchter Nötigung erhoben. Der zuständige Richter hatte damals allerdings ein Hauptverfahren abgelehnt - aus Mangel an Beweisen. Daniel Bauer, der vor seiner FCM-Zeit für den finnischen Erstligisten Rovaniemi PS gespielt hatte, schloss sich danach Eintracht Trier an. Nach kurzen Spielerstationen beim VfB Oldenburg und bei Hannover 96 II wechselte der heute 43-Jährige im Jahr 2014 ins Coaching. Seit 2016 war der ehemalige FCM-Kapitän in diversen Trainerpositionen im Nachwuchs des VfL Wolfsburg im Amt - und nun erneut als Interimstrainer der Bundesliga-Profis.

