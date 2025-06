Ex-Junioren-Nationalspieler Sidibeh & 2 weitere Neue für TG Straubing

Der SV Türk Gücü Straubing hat in der Sommer-Wechselperiode keinen Stein auf dem anderen gelassen und einen hochkarätigen Kader zusammengebastelt. Kurz vor dem Trainingsauftakt am kommenden Montag kann der Klub drei weitere Transfers bekanntgeben. Namhaftester Zugang ist Haruna Sidibeh von der SpVgg GW Deggendorf. Der Afrikaner, der in seinem Heimatland Gambia Junioren-Nationalspieler war, hatte das Pech, dass bei den Donaustädtern mit Lukas Groll ein Klasse-Keeper zwischen den Pfosten steht, der an der Trat die unumstrittene Nummer eins ist.



Der 1,90 Meter große Torhüter lieferte aber im B-Team konstant starke Leistungen ab und stellte bei Bedarf auch in der Landesliga-Truppe seine Klasse unter Beweis. Zudem wechselt der 19-jährige Shubh Kataria vom TSV Seebach an den Uferweg. Der ehemalige Schüler des DFI Bad Aibling kam bei seinem Ex-Klub zu 14 Einsätzen, stand allerdings nur zweimal in der Startelf. Von der U19 der JFG Straubing-Bogen möchte sich Daniel Ebers einen Platz im Stammkader von TG erkämpfen.