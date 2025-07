Ex-Joshofener schießt VfR Neuburg zum Sieg

Unterschiedlicher hätte der Saisonauftakt in der Bezirksliga Nord für die Neulinge kaum laufen können. Während der TSV Zusmarshausen mit dem 5:1-Erfolg gegen den FC Horgau gleich an die Spitze stürmte, musste sich die SpVgg Joshofen-Bergheim im Derby dem VfR Neuburg mti 0:3 geschlagen geben. Auch die U23 des FC Gundelfingen ging beim 1:3 gegen den TSV Gersthofen leer aus. Immerhin einen Punkt ergatterte der FC Maihingen mit dem 1:1 beim TSV Haunstetten.

Einen Punkt nahm der FC Maihingen beim TSV Haunstetten mit. Dabei waren die Haunstetter durch Mert Avan zunächst in Führung gegangen. Doch die Rieser steckten nicht so schnell auf. Bereits neun Minuten später sorgte Bernd Wolf für das 1:1. Nach dem Seitenwechsel versuchten beide Teams noch, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen, doch ein Torerfolg sollte nicht mehr gelingen. (AZ) Lokalsport RN Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 200 Tore: 1:0 Mert Avan (14.), 1:1 Bernd Wolf (24.)

Mit sienem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten sorgte Ferdinand Fischer-Stabauer für einen letztlich verdienten 3:0-Erfolg des VfR Neuburg im Auftaktderby bei der SpVgg Joshofen-Bergheim. Beide Treffer bejubelte er eher dezent: „Dass ich jetzt bei einem Tor gegen meinen Heimatklub nicht ausrasten würde, war ja klar. Innerlich habe ich mich aber schon darüber gefreut.“ Dass der dreifache Punktgewinn des VfR verdient war, darüber dürfte es nach dem Schlusspfiff eigentlich keine zwei Meinungen gegeben haben. „Man hat deutlich gemerkt, dass gerade unsere jungen Spieler doch ziemlich aufgeregt waren. Es war das erste Bezirksliga-Match in ihrer Karriere - und dann auch noch vor einer derart großen Kulisse“, resümierte SpVgg-Coach Jonas Zeller, der sogar „kein schlechtes Spiel von uns“ gesehen hatte. Bereits nach drei Minuten lag die SpVgg durch einen Kunstschuss von Maxi Christl hinten. Noah Zeller bot sich in der 18. Minute die Chance zum 1:1. Doch Neuburgs Schlussmann Dominik Jozinovic parierte stark. Nach der Pause war es dann Fischer-Stabauer, der die Partie entschied. (disi) Lokalsport NR Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 473 Tore: 0:1 Maximilian Christl (4.), 0:2 Ferdinand Fischer-Stabauer (64.), 0:3 Ferdinand Fischer-Stabauer (69.)

Im Prinzip reichten dem TSV Gersthofen 14 Spielminuten, um die Partie bei der U23 ds FC Gundelfingen zu entscheiden. „Bis zum 0:1 haben wir noch ganz gut verteidigt, waren ein Stück weit auf Augenhöhe und hätten mit etwas Glück sogar in Führung gehen können“, meinte FCG-Coach Peter Matkey. Doch dann waren seine Schützlinge zu schläfrig und Fareed Lawal erzielte mit dem 0:1 sein erstes Bezirksliga-Tor. Gleich nach der Pause ließ Lawal den zweiten Treffer folgen, als ihm nach einer Ecke der Ball vor die Füße fiel. „Das 0:2 war ein Nackenschlag“, wusste Matkey. Und dieser setzte seinen Schützlingen sichtlich zu. Als Luigi Manfreda vier Minuten später den selbst eingeleiteten Angriff mit dem 0:3 abschloss, war die Partie im Prinzip gelaufen. Die Appelle an die Gundelfinger, sich nicht hängen zu lassen, fruchteten immerhin. Kurz vor Schluss gelang dem eingewechselten Junioren-Spieler Tim Otto sogar noch die Ergebnisverkürzung. Bei einem Freistoß von der linken Seite zog er aufs kurze Eck ab und verwandelte direkt. Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen) - Zuschauer: 103 Tore: 0:1 Fareed Lawal (39.), 0:2 Fareed Lawal (49.), 0:3 Luigi Manfreda (53.), 1:3 Tim Otto (90.)

Der TSV Wertingen musste sich dem TSV Dinkelscherben deutlich mit 0:3 beugen. Schon früh zeichnete sich ab, dass es ein schwerer Nachmittag für den Landesliga-Absteiger werden würde. Durch einen Doppelschlag von Felix Rost gingen die Dinkelscherber in Führung. Beide Treffer fielen nach Standardsituationen, jeweils per Kopfball, jeweils nach Flanken von Julian Kugelbrey – eine Paradedisziplin der Dinkelscherbener an diesem Tag. Wertingens Keeper Lucas Müller verhinderte in dieser Phase mit mehreren Glanzparaden noch Schlimmeres.

Dabei hatten die Wertinger durchaus ihre Chancen. Direkt nach dem 0:1 hatte Benedikt Chromik den Ausgleich auf dem Fuß. Offensiv fehlte den Hausherren jedoch die letzte Konsequenz. In der Schlussphase machte Dinkelscherben dann endgültig den Deckel drauf: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau konterte der TSV eiskalt. Thomas Kubina bediente Rost, der mit seinem dritten Treffer alles klar machte. (mt) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Felix Rost (13.), 0:2 Felix Rost (17.), 0:3 Felix Rost (76.)

Spieltext Meitingen - Wörnitzstein Der TSV Meitingen musste kräftig zittern, um den 2:1-Sieg gegen den SV Wörnitzstein unter Dach und Fach zu bringen. Meitingen jedoch übernahm relativ schnell das spielerische Kommando. So erspielten man sich eine Chance nach der anderen. Mateo Duvnjak, Andreas Hummel und Florian Kronthaler fanden allesamt im SVW-Keeper Belmin Bojic ihren Meister. Auch Daniel Deppner hatte das Pech, dass sein Schlenzer vom Pfosten wieder heraus sprang. Es bedurfte eine tolle Hereingabe Duvnjaks, dass der hochverdiente Führungstreffer durch Michael Meir gelang.

Genau so ging es auch in Halbzeit zwei weiter. Latte und Abseits retteten die Wörnitzsteiner zunächst vor einem höheren Rückstand, ehe Florian Kronthaler zum 2:0 einschob. Aus dem Nichts fiel dann der Anschlusstreffer durch Maximilian Bschor. Jetzt begann bei den Meitingern wieder das Zittern - gegen in der Schlussviertelstunde dezimierte Wörnitzsteiner. (vra) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Michael Meir (39.), 2:0 Florian Kronthaler (55.), 2:1 Maximillian Bschor (64.)

Rote Karten: Admir Omerbegovic (75./SV Wörnitzstein-Berg/Meckern), Timo Zausinger (90.+5/SV Wörnitzstein-Berg/Foulspiel)

Das neuformierte Fohlenteam des TSV Nördlingen konnte den VfR Jettingen mit 2:1 besiegen. Dabei hatte Jettingen zwar viel Ballbesitz, doch die Rieser setzten immer wiedre Nadelstiche. Wie beim 1:0, als Niklas Leister einen sehenswerten Angriff mit einem Flachschuss erfolgreich abwerte. Mitten in die Drangphase der Jettinger fiel das 2:0. Luca Lechler schlenzte die Kugel in den Winkel.

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild. Jettingen dominerte den Ball, Nördlingen setzte auf Konter. Ein Schlenzer von Pesut hätte die Vorentscheidung bedeutet und auch ein Freistoß-Versuch aus 60 Metern (!) von Luca Hopfauf landete nur auf dem „Tordach“ (57./58.). Mit der Einwechslung von Nico di Doi und Lukas Glade wurden die Jettinger gefährlicher und Marlon Fischer gelang der Anschluss. Jettingen probierte es in einer sehr intensiven Schlussphase mit der Brechstange, kam aber nicht mehr entscheidend zum Abschluss. (schr) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Niklas Leister (21.), 2:0 Luca Lechler (34.), 2:1 Marlon Fischer (72.)

Das Landkreisderby zwischen dem BC Rinnenthal und VfL Ecknach endete torlos. Obwohl es keineswegs an Chancen mangelte. Wie beim SChuss von Christian Wagner, den BCR-Keeper Hannes Treffer mit einer sehenswerten Parade noch entschärfte. In der 49. Minute hatte der BCR Glück, als Luca Broncel den Keeper bereits überwunden hatte, doch sein Lupfer knapp am Tor vorbeiging. In der Folgezeit kam Rinnenthal immer wieder durch gute Aktionen über Koller und Engl nach vorne, doch alle Chancen blieben ungenutzt. So auch ein Freistoß von Max Merwald in der 70. Minute. Letztlich war die Punkteteilung leistungsgerecht. (az) Lokalsport FA

Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 350

Zwei Treffer steuerte Marc Sirch vom TSV Zusmarshausen zum 5:1-Sieg im Derby gegen den FC Horgau. – Foto: Oliver Reiser