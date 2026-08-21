Ex-HSV-Profi wechselt mit 25 in die Bezirksliga Der SV Blankenese hat sich prominent verstärkt. Ogechika Heil, einst Profi beim Hamburger SV und später in der Eredivisie aktiv, schließt sich dem Bezirksliga-Klub an. von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Ogechika "Ogi" Heil (r.) im Einsatz für den HSV. – Foto: IMAGO / Eibner

Das ist ein bemerkenswerter Zugang für die Bezirksliga Hamburg, Gruppe 3: Der SV Blankenese hat Ogechika Heil verpflichtet. Der 25-Jährige bringt eine Vita mit, die in dieser Spielklasse alles andere als gewöhnlich ist. Heil stand beim Hamburger SV im Profikader, kam in der 2. Bundesliga zum Einsatz und sammelte später auch Spielzeit in der niederländischen Eredivisie.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp In den Vereinsmedien bezeichnet Blankenese den Offensivspieler als „echten Hochkaräter“ und hebt hervor, dass Heil bereits in den ersten Trainingseinheiten gezeigt habe, „was in ihm steckt“. Mindestens genauso wichtig sei dem Klub, dass er auch menschlich passe. Mit seiner offenen Art habe er sich vom ersten Tag an gut in die Mannschaft eingefügt. Viel Erfahrung für die Bezirksliga Heils bisheriger Weg führte über mehrere namhafte Stationen. In seiner Transferhistorie stehen unter anderem der Hamburger SV, Go Ahead Eagles, Preußen Münster, Greifswalder FC und zuletzt ETSV Hamburg. Laut Datenbank kommt Heil in seiner bisherigen Laufbahn auf 179 erfasste Spiele, 24 Tore und 29 Vorlagen.

Besonders auffällig: Neben sieben Einsätzen in der 2. Bundesliga stehen 28 Partien in der Eredivisie in seiner Bilanz. Dazu kommen Spiele in der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Oberliga Hamburg, im DFB-Pokal und in der 3. Liga. Für einen Bezirksliga-Kader ist das ein außergewöhnliches Paket. Blankenese will den Schwung nutzen Sportlich kommt der Transfer für den SV Blankenese zu einem spannenden Zeitpunkt. Zum Auftakt spielte die Mannschaft 1:1 beim Hamburger SV IV und steht damit nach dem 1. Spieltag im Mittelfeld der Tabelle. Am Freitagabend geht es gegen den Wedeler TSV weiter, eine Woche später wartet das Auswärtsspiel beim SC Sternschanze.