Ex-HFC-Kapitän trifft schon wieder: FCM U23 unterliegt Altglienicke

Nach Vorarbeit von Paul-Vincent Manske traf Jonas Nietfeld in der 19. Minute zur Führung der Hauptstädter - und damit bereits zu seinem zehnten Saisontreffer. Damit führt der 31-jährige Ex-Hallenser die Torjägerliste der Regionalliga Nordost an. Nach dem Rückstand reagierte die FCM-Reserve zwar engagiert, auf dem Weg nach vorne fehlte der Elf von Interimstrainer Daniel Wölfel allerdings zu häufig die letzte Präzision oder Kaltschnäuzigkeit.

So bleiben die Magdeburger mit 17 Punkten aus 13 Partien auf dem zehnten Tabellenplatz. Dagegen ist die VSG Altglienicke mit nun 26 Zählern weiterhin am Spitzentrio aus dem 1. FC Lokomotive Leipzig (34 Pkt.), dem FC Carl Zeiss Jena (30) und dem FC Rot-Weiß Erfurt (26) dran - drei Punkte vor dem Halleschen FC.

