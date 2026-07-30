Ex-Hachinger Tim Hannemann wechselt zum FSV Zwickau

Tim Hannemann hat sich dem FSV Zwickau angeschlossen. – Foto: Sven Leifer

Zwickaus Sportdirektor Robin Lenk zählt in einer offiziellen Pressemitteilung die Vorzüge des Bayern auf: "Er bringt mit seiner Größe und trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Körperlichkeit mit. In der vergangenen Saison spielte er für eine Spitzenmannschaft der Regionalliga Bayern. Da wir im Offensivbereich, insbesondere mit Blick auf die U23-Regelung, noch einen jungen Spieler gesucht haben, freuen wir uns sehr, mit Tim genau den Spieler gefunden zu haben, der zu 100 Prozent unserem Anforderungsprofil entspricht. Wir sind überzeugt, dass in Tim noch eine Menge Potenzial steckt – so wie bei vielen anderen Spielern, die wir in den vergangenen zwei oder drei Jahren verpflichtet haben. Er reiht sich nahtlos in diese Entwicklung ein und ich bin mir sicher, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden."



In der vergangenen Spielzeit unter Cheftrainer Lars Bender pendelte Tim Hannemann zwischen der ersten Mannschaft in der Regionalliga und der zweiten Mannschaft in der Landesliga hin und her. Bei beiden Teams stellte er seinen Torriecher unter Beweis. Für das Regionalliga-Team traf er in 25 Einsätzen sechsmal. Für die Landesliga-Mannschaft gelangen ihm in nur sieben Einsätzen starke fünf Treffer.