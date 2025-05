Ex-Hachinger Lechleiter bleibt trotz Abstieg Trainer in der 3. Liga

Die „Mission Klassenerhalt“ hat nicht geklappt: Aufsteiger SSV Ulm ist nach nur einer Saison in der 2. Fußball-Bundesliga wieder in die 3. Liga abgestiegen. Auch der ehemalige Hachinger Robert Lechleiter (44), der am 11. März als Nachfolger des gefeuerten Thomas Wörle (43) zum Cheftrainer befördert wurde, um das „Wunder“ beim Tabellenvorletzten noch zu schaffen, konnte in den acht Spielen, die er auf der Bank saß, den Ulmer Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen: Abstieg als 17. mit 30 Punkten.

„Vom ersten Tag an habe ich mich im Verein wohl gefühlt. Es ist eine Ehre für mich, dass ich in Ulm als Cheftrainer weiterarbeiten darf.“