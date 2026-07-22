Ex-Hachingcoach Bender soll Klopps DFB-Trainerteam verstärken Er spielte unter ihm von Adrian Rehling · Heute, 11:24 Uhr · 0 Leser

Der designierte Bundestrainer Jürgen Klopp holt wohl Sven Bender in sein Trainerteam. (Montage) – Foto: picture alliance/dpa | Tom Wel

Die Tinte ist zwar noch nicht trocken, aber alles sieht nach Jürgen Klopp als Bundestrainer aus. Nun soll auch der nächste Co-Trainer fix sein.

Jürgen Klopp steht unmittelbar vor seinem nächsten großen Trainer-Kapitel. Noch in dieser Woche soll der 59-Jährige offiziell als neuer Bundestrainer vorgestellt werden – geplant ist die Präsentation laut Sport Bild in Frankfurt. Klopp wird dabei ein vertrautes Trainerteam mitbringen und gleichzeitig wohl mit einer Personalie überraschen, die so nicht erwartet wurde. Den Kern des Stabes bilden zwei langjährige Wegbegleiter: Peter „Piet“ Krawietz, bereits seit Mainzer Zeiten Klopps engster Co-Trainer, sowie Pepijn Lijnders, mit dem er viele erfolgreiche Jahre beim FC Liverpool verbrachte. Als dritter Assistent soll Ex-Nationalspieler Sven Bender zum Team stoßen – eine Überraschung, die die Bild vermeldet.

Sven Bender spielte beim BVB sechs Jahre unter Klopp – und soll dessen Co-Trainer beim DFB werden Bender spielte sechs Jahre unter Klopp bei Borussia Dortmund (2009 bis 2015) und bestritt in dieser Zeit mehr als 180 Spiele für den BVB. Gemeinsam gewannen sie zwei deutsche Meisterschaften (2011 und 2012) sowie den DFB-Pokal (2012). Als Nationalspieler absolvierte Bender sieben Länderspiele. Nach seiner Profikarriere sammelte er Erfahrungen als Co-Trainer in der U16- und der U17-Nationalmannschaft Deutschlands. Zuletzt war er Cheftrainer der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern, löste seinen Vertrag dort aber Anfang Juli nach zwei Jahren auf. Aktuell ist Bender ohne Job — dem Vernehmen nach wird sich das nun ändern. Zuletzt wurde Bender auch mit dem TSV 1860 München in Verbindung gebracht.