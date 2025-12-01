Ex-Gütersloher schießt Victoria Clarholz ab

Herzebrock-Clarholz. Der SV Lippstadt 08, Rangzweiter der Fußball-Oberliga Westfalen und heißer Kandidat für einen der beiden zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigenden Tabellenplätze, war am Freitagabend ein zu cleverer und abgebrühter Gegner für Victoria Clarholz. Das Team von Trainer Christian Lichte verlor 1:4 (1:2), obwohl René Michen mit seinem Führungstor (17.) Hoffnungen auf eine Überraschung geweckt hatte.

„Unser Start in das Spiel war nicht gut“, so Lichte. Dennoch zeigte sich der Victoria-Coach mit der Defensivarbeit seiner Mannschaft zunächst zufrieden. Die profitierte dabei auch von der Erfahrung der nach längerer Verletzung ins Team zurückgekehrten Steffen Brück, Samy Benmbarek und Sinan Aygün. Mit dem Treffer durch René Michen zum 0:1 schien das Konzept, nach Ballgewinnen schnell den Abschluss zu suchen, auch aufzugehen, doch bei eigenem Ballbesitz schlichen sich immer mehr Fehler in das Aufbauspiel ein. „Die Gegentore fielen immer nach demselben Muster“, haderte Christian Lichte mit zu vielen Fehlpässen und Zweikampfverlusten.