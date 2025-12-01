Ex-Gütersloher schießt Victoria Clarholz ab

Herzebrock-Clarholz. Der SV Lippstadt 08, Rangzweiter der Fußball-Oberliga Westfalen und heißer Kandidat für einen der beiden zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigenden Tabellenplätze, war am Freitagabend ein zu cleverer und abgebrühter Gegner für Victoria Clarholz. Das Team von Trainer Christian Lichte verlor 1:4 (1:2), obwohl René Michen mit seinem Führungstor (17.) Hoffnungen auf eine Überraschung geweckt hatte.
„Unser Start in das Spiel war nicht gut“, so Lichte. Dennoch zeigte sich der Victoria-Coach mit der Defensivarbeit seiner Mannschaft zunächst zufrieden. Die profitierte dabei auch von der Erfahrung der nach längerer Verletzung ins Team zurückgekehrten Steffen Brück, Samy Benmbarek und Sinan Aygün. Mit dem Treffer durch René Michen zum 0:1 schien das Konzept, nach Ballgewinnen schnell den Abschluss zu suchen, auch aufzugehen, doch bei eigenem Ballbesitz schlichen sich immer mehr Fehler in das Aufbauspiel ein. „Die Gegentore fielen immer nach demselben Muster“, haderte Christian Lichte mit zu vielen Fehlpässen und Zweikampfverlusten.
Der Ex-Gütersloher Nico Tübing, bis zum Sommer beim FCG aktiv und nun Dreifach-Torschütze für den SVL, sowie Simon Kötter drehten noch vor der Halbzeitpause nach Konterangriffen die Partie. Der Start in die zweite Halbzeit misslang mit dem Gegentor zum 1:3 (46.) erneut, und bis auf Nick Flocks Gelegenheit, auf 2:4 zu verkürzen, blieben die Gäste bis zum Abpfiff harmlos. Am nächsten Wochenende hat die Victoria spielfrei.
Victoria Clarholz: Hahne – Benmbarek, Brück (74. Ströker), Baum – Lamkemeyer, Aygün (85. van der Veen) – Papenfort, Yilmaz (56. Linnemann), Büscher (60. Wiedemann) – Flock, Michen (81. Pollmann).
Tore: 0:1 Michen (17.), 1:1 Tübing (38.), 2:1 Kötter (40.), 3:1 Tübing (46.), 4:1 Tübing (58.).