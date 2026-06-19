Ex-Gladbacher Italiano kann zu einer Entdeckung der WM werden

Zu einem Pflichtspiel für die Profis hat es für Jacob Italiano bei Borussia Mönchengladbach nie gereicht. Fünf Jahre spielte der Australier für die U23 des Klubs, der Durchbruch im Profifußball wollte ihm in Gladbach nicht gelingen. Der kam erst nach seinem Abschied und dem Wechsel in die österreichische Bundesliga zum Grazer AK – und hat den 24-Jährigen nun sogar zur Weltmeisterschaft geführt.
Als Australien am vergangenen Sonntag sein erstes Gruppenspiel gegen die Türkei bestritt und überraschend 2:0 gewann, stand der Flügelverteidiger in der Startformation der „Socceroos“. Und das dürfte auch der Fall sein, wenn das Team am Freitagabend (21 Uhr deutscher Zeit) in Seattle auf den Co-Gastgeber USA mit den aktuellen Gladbachern Joe Scally und Giovanni Reyna trifft. Nicht wenige Australier trauen Italiano zu, ihr großer Senkrechtstarter in diesem Turnier zu werden. Man solle ihm eine Statue bauen, war im sozialen Netzwerk X schon zu lesen.
Es ist ein bemerkenswerter Aufstieg, den Italiano hingelegt hat. Indes hatten die Borussen durchaus sein Potenzial erkannt. „Er bringt gute physische Qualitäten mit, auch im Test gegen Werder hat man gesehen, wie schnell und wendig er ist. Wir trauen ihm schon noch etwas zu“, sagte Gladbachs Trainer Gerardo Seoane, nachdem Italiano im September 2023 in einem Testspiel der Profis gegen Werder Bremen (0:1) sowohl hinten rechts als auch links gespielt hatte.
Sein Coach in der U23, Eugen Polanski, war von den Fähigkeiten des sprintstarken und spielintelligenten Schienenspielers ebenfalls überzeugt: „Gerade auf seiner Position ist es einer, der mit Sicherheit in einer höheren Liga spielen könnte. Ob es dann immer die erste Liga und Borussia wird, ist schwierig zu sagen – aber selbst bei Borussia würde ich es ihm zutrauen.“
Die Gladbacher hatten Italiano bereits als Teenager entdeckt und ihn 2019 von Perth Glory an den Niederrhein geholt. In seiner Heimat galt er als „Wunderkind“. In den folgenden fünf Jahren bestritt Italiano 104 Spiele für die U23 und erhielt mehrmals die Gelegenheit, sich bei den Profis zu zeigen. Doch seine Verletzungsanfälligkeit – gerade die Muskulatur streikte zu häufig – warf ihn regelmäßig zurück. „Um ganz oben anzuklopfen, fehlt ihm in erster Linie Gesundheit“, sagte Polanski über seinen damaligen Schützling.
Letztlich kam Italiano zumindest in Gladbach nie oben an. In Graz reifte er zum Stammspieler – in zwei Spielzeiten kamen 52 Bundesligaspiele zusammen – und machte sich so auch für Australiens A-Nationalmannschaft interessant.
16-mal war er bereits für die U23 seines Landes aufgelaufen, im vergangenen Herbst kam dann erstmals die Nominierung für den Herren-Kader. Den entscheidenden Schritt, um ein begehrtes WM-Ticket zu ergattern, machte Italiano im März dieses Jahres. Zunächst gelang ihm für den GAK gegen die WSG Tirol ein Dreierpack, der auch in Australien für Furore sorgte, da der Außenverteidiger zweimal sehenswert per Direktabnahme aus der Distanz traf. „Diese Schüsse kamen aus einer anderen Welt!“, hieß es auf der „Socceroos“-Homepage.
Und wenige Tage später überzeugte Italiano auch beim 1:0-Testspielsieg Australiens gegen Kamerun. „Ich wollte dem Boss, den Fans und dem Team zeigen, dass ich hierher gehöre und einen guten Job für Australien machen kann“, sagte der Ex-Borusse. Es gelang: Letztlich berief ihn Nationaltrainer Tony Popovic in seinen WM-Kader.
Und es scheint, als habe sich Italiano gleich einen Stammplatz erkämpft. Im ersten Spiel gegen die Türkei beackerte er die rechte Außenbahn und wurde nach 74 Minuten ausgewechselt. Sein Speed ist dabei einer seiner größten Trümpfe: Nach dem ersten Gruppenspieltag gehört der Australier mit 35,4 km/h zu den fünf schnellsten Spielern des Turniers.
Italiano stellt damit den zweiten Ex-Borussen im Kader Australiens in den Schatten. Mathew Leckie, der in der Saison 2011/12 neun Bundesligaspiele für Gladbach bestritt, ist mittlerweile 35 Jahre alt und als Ergänzungsspieler dabei. Immerhin hält Leckie gemeinsam mit Torwart Mathew Ryan aktuell noch den Rekord für die meisten WM-Spiele für Australien (zehn). Bis dahin ist es ein weiter Weg für Jacob Italiano. Doch der Anfang ist gemacht.