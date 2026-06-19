Ex-Gladbacher Italiano kann zu einer Entdeckung der WM werden Jacob Italiano spielte fünf Jahre für Borussia Mönchengladbachs U23, der Durchbruch bei den Profis gelang nie. Nun macht der Australier bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam. Wie es der Verteidiger dorthin geschafft hat, was seine Vorzüge sind. von RP / Thomas Grulke · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Das Talent von Jacob Italiano wurde am Niederrhein erkannt. Zum Durchbruch reichte es trotzdem nicht. – Foto: Borussia Mönchengladbach

Zu einem Pflichtspiel für die Profis hat es für Jacob Italiano bei Borussia Mönchengladbach nie gereicht. Fünf Jahre spielte der Australier für die U23 des Klubs, der Durchbruch im Profifußball wollte ihm in Gladbach nicht gelingen. Der kam erst nach seinem Abschied und dem Wechsel in die österreichische Bundesliga zum Grazer AK – und hat den 24-Jährigen nun sogar zur Weltmeisterschaft geführt.

Als Australien am vergangenen Sonntag sein erstes Gruppenspiel gegen die Türkei bestritt und überraschend 2:0 gewann, stand der Flügelverteidiger in der Startformation der „Socceroos“. Und das dürfte auch der Fall sein, wenn das Team am Freitagabend (21 Uhr deutscher Zeit) in Seattle auf den Co-Gastgeber USA mit den aktuellen Gladbachern Joe Scally und Giovanni Reyna trifft. Nicht wenige Australier trauen Italiano zu, ihr großer Senkrechtstarter in diesem Turnier zu werden. Man solle ihm eine Statue bauen, war im sozialen Netzwerk X schon zu lesen. Es ist ein bemerkenswerter Aufstieg, den Italiano hingelegt hat. Indes hatten die Borussen durchaus sein Potenzial erkannt. „Er bringt gute physische Qualitäten mit, auch im Test gegen Werder hat man gesehen, wie schnell und wendig er ist. Wir trauen ihm schon noch etwas zu“, sagte Gladbachs Trainer Gerardo Seoane, nachdem Italiano im September 2023 in einem Testspiel der Profis gegen Werder Bremen (0:1) sowohl hinten rechts als auch links gespielt hatte.

Polanski: „Selbst bei Borussia würde ich es ihm zutrauen“ Sein Coach in der U23, Eugen Polanski, war von den Fähigkeiten des sprintstarken und spielintelligenten Schienenspielers ebenfalls überzeugt: „Gerade auf seiner Position ist es einer, der mit Sicherheit in einer höheren Liga spielen könnte. Ob es dann immer die erste Liga und Borussia wird, ist schwierig zu sagen – aber selbst bei Borussia würde ich es ihm zutrauen.“ Die Gladbacher hatten Italiano bereits als Teenager entdeckt und ihn 2019 von Perth Glory an den Niederrhein geholt. In seiner Heimat galt er als „Wunderkind“. In den folgenden fünf Jahren bestritt Italiano 104 Spiele für die U23 und erhielt mehrmals die Gelegenheit, sich bei den Profis zu zeigen. Doch seine Verletzungsanfälligkeit – gerade die Muskulatur streikte zu häufig – warf ihn regelmäßig zurück. „Um ganz oben anzuklopfen, fehlt ihm in erster Linie Gesundheit“, sagte Polanski über seinen damaligen Schützling.