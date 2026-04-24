Ex-Geesthacht-Trainer kommt: DSV holt Gökhan Dogan Beim Düneberger SV laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Mit Gökhan Dogan kehrt ein bekanntes Gesicht zurück - und bringt klare Vorstellungen mit. von red · Gestern, 23:06 Uhr · 0 Leser

Neue Ära beim DSV. – Foto: red/KI

Beim Düneberger SV ist eine wichtige Personalentscheidung gefallen. Der Verein treibt die Planungen für die kommende Saison frühzeitig voran und setzt dabei auf einen klaren Neustart an der Seitenlinie. Trainer Finn Burmeister, der erst im März die Nachfolge von Stefan Gehrke angetreten hatte, wird den Klub nach Saisonende verlassen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Unabhängig von der Ligazugehörigkeit haben die Verantwortlichen damit frühzeitig reagiert und ein neues Trainerteam verpflichtet. Dogan und Karaca übernehmen am Silberberg Zur neuen Spielzeit wird Gökhan Dogan als Cheftrainer übernehmen, unterstützt von Yusuf Karaca als Co-Trainer. Das Duo bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch eine gemeinsame Vergangenheit mit. Zuletzt arbeiteten beide bei Vorwärts/Wacker Billstedt II zusammen, zuvor sammelte Dogan über viele Jahre Trainererfahrung beim FSV Geesthacht.

Für Dogan ist der Schritt zugleich eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Der 43-Jährige hat seine fußballerische Ausbildung beim Düneberger SV erhalten und war auch im Herrenbereich für den Klub aktiv. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Hier habe ich meine ersten Schritte im Fußball gemacht – umso besonderer ist es, jetzt als Ligatrainer zurückzukehren“, erklärt Dogan. Fokus auf Zusammenhalt und Entwicklung Inhaltlich setzt der neue Coach klare Schwerpunkte. Für ihn steht nicht nur die sportliche Entwicklung im Vordergrund, sondern vor allem das Innenleben der Mannschaft: „Wer mich kennt, weiß, dass es mir wichtig ist, dass wir als Einheit auftreten und wieder eine echte Mannschaft, eine Fußballfamilie werden. Wenn wir das schaffen, werden auch die Ergebnisse folgen.“ Mit dieser Ausrichtung knüpft der Verein bewusst an grundlegende Werte an und will die Basis für eine stabile Zukunft legen.