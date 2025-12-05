Ex-Gau-Odernheimer Moreno-Fell stürmt gegen Mönchengladbach

Als Interimstrainer übernimmt Benjamin Hoffmann bei Mainz 05 für ein Bundesliga-Spiel. Und der U23-Coach setzt auf einige dicke Überraschungen in der Aufstellung. Der unerwarteteste Coup: Fabio Moreno Fell kommt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach zu seinem Bundesliga-Debüt - und das gleich in der Startelf.

Damit geht das Märchen vom Stürmer, der den TSV Gau-Odernheim mit 50 Toren in die Oberliga schoss und dann zur Regionalliga-Elf von Mainz 05 wechselte, nahtlos weiter. Hoffmann vertraut nun sogar in der Bundesliga auf seinen Torjäger aus der U23. Viele Fans aus Gau-Odernheim dürften ihm in der Arena die Daumen drücken.