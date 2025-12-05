Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Er setzt sich auch am Bruchweg durch: Fabio Moreno Fell (rotes Trikot) gibt sein Debüt bei den Profis. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
Ex-Gau-Odernheimer Moreno-Fell stürmt gegen Mönchengladbach
Startelf-Sensation bei Mainz 05: Fabio Moreno Fell feiert sein Bundesliga-Debüt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach +++ Es ist nicht die einzige dicke Überraschung
Als Interimstrainer übernimmt Benjamin Hoffmann bei Mainz 05 für ein Bundesliga-Spiel. Und der U23-Coach setzt auf einige dicke Überraschungen in der Aufstellung. Der unerwarteteste Coup: Fabio Moreno Fell kommt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach zu seinem Bundesliga-Debüt - und das gleich in der Startelf.
Damit geht das Märchen vom Stürmer, der den TSV Gau-Odernheim mit 50 Toren in die Oberliga schoss und dann zur Regionalliga-Elf von Mainz 05 wechselte, nahtlos weiter. Hoffmann vertraut nun sogar in der Bundesliga auf seinen Torjäger aus der U23. Viele Fans aus Gau-Odernheim dürften ihm in der Arena die Daumen drücken.