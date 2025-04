Ex-Fußballprofi Maurizio Gaudino steigt beim Oberligisten ein

Der VfR Aalen startet mit einer wichtigen strukturellen Neuerung in die kommende Saison: Der Verein gründet einen Sport- und Wirtschaftsbeirat, der die Vorstandsarbeit in den zentralen Bereichen Finanzen und Sport künftig maßgeblich unterstützen wird.

Gaudino wird in enger Abstimmung mit Vorstand Marc Elser an der sportlichen Ausrichtung und Professionalisierung des VfR Aalen arbeiten. Gemeinsam wollen sie neue Impulse setzen und nachhaltige Strukturen im sportlichen Bereich etablieren.

Im wirtschaftlichen Bereich werden Bernd Widmann und Patrick Wahren künftig mit Mehmet Deli zusammenarbeiten, um die wirtschaftliche Stabilität des Vereins weiter auszubauen und langfristig zu sichern.

„Es freut uns sehr, dass wir so bedeutende Namen für unseren Verein gewinnen konnten. Ihre Erfahrung und ihr Engagement werden eine große Bereicherung für den VfR Aalen sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte in eine erfolgreiche Zukunft gehen werden“, so die Vorstände.

Mit der Gründung des Beirats stellt sich der VfR Aalen organisatorisch breiter auf und setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Entwicklung – sowohl auf als auch neben dem Platz. Sowohl Herr Widmann, Herr Wahren als auch Maurizio Gaudino werden beim Sponsorenabend anwesend sein.

