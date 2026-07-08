Ex-Fußballprofi Dirk „Diggler“ Lehmann: Von der Alemannia zum Kultspieler auf der Insel

Übernimmt zur neuen Saison wieder den Hambacher SV als Trainer: Ex-Profi Dirk Lehmann. – Foto: Lars Brepols

Der gebürtige Aachener Dirk Lehmann hat eine außergewöhnliche Fußballkarriere mit Stationen beim 1. FC Köln, FC Fulham oder aber Yokohama FC hingelegt. Als Trainer kehrt der 54-Jährige in ein paar Tagen zum Hambacher SV zurück. Ehemalige Teamkollegen nennen ihn heute noch „Diggler“. Warum eigentlich?

Lehmann ist Aachener, daran lässt er keinen Zweifel. Aufgewachsen ist er in der Liebigstraße, in „Klein-Marokko“, wie er mit einem Augenzwinkern erzählt. Seine ersten Schritte im Vereinsfußball absolvierte er bei der Aachener SG, ehe er in der D-Jugend zu Alemannia Aachen wechselte. Schon zuvor habe es Anfragen vom großen Nachbarn gegeben, sagt er, doch seine Eltern hätten einem Wechsel zunächst nicht zugestimmt. „Sie hatten keinen Führerschein. Der Weg zum Tivoli war im Winter zu Fuß auch relativ gefährlich“, erinnert er sich. So erfolgte der Schritt zu den Schwarz-Gelben mit etwas Verspätung.

Über die Karriere von Dirk Lehmann könnte man ein Buch mit vielen spannenden Kapiteln verfassen. Von außen betrachtet hat der Ex-Profi längst mehrere Fußballerleben gelebt. Der gebürtige Aachener spielte für die Traditionsvereine Alemannia Aachen und den 1. FC Köln, zog später nach Belgien, England, Schottland und Japan weiter. Auf der Insel wurde er als „Dirk Diggler“ und „Pornstar“ zum Kultspieler – und ist doch bis heute tief in der hiesigen Amateurfußballszene verwurzelt. In wenigen Tagen kehrt der 54-Jährige als Trainer zum Hambacher SV zurück.

Die Profilaufbahn startete allerdings unter erschwerten Bedingungen: Lehmann absolvierte parallel noch seine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker, trainierte morgens bei den Profis, arbeitete anschließend weiter und stand abends mit den Amateuren auf dem Platz. „Das war schon aufwendig, aber trotzdem schön.“

Bei der Alemannia durchlief Lehmann die komplette weitere Jugend. Als die erste Mannschaft damals aus der 2. Bundesliga abstieg, rückte er aus der U19 in den Oberliga-Kader der Senioren auf. Im zweiten Jahr machte er mit zahlreichen Toren auf sich aufmerksam, wurde Zweiter der Torschützenliste – und wechselte daraufhin zum Bundesligisten 1. FC Köln. „Es ist so gelaufen, wie es eigentlich immer bei der Alemannia läuft. Für die Jungs aus der Gegend wird nicht das nötige Geld gezahlt, für externe Spieler aber schon“, sagt die Offensivkraft und ergänzt: „Ich habe mir dann gesagt: Komm, die Chance als Vertragsamateur beim FC lasse ich mir nicht entgehen. Und ich wurde direkt für den Kader der ersten Mannschaft eingeplant.“

Erster Treffer in der Bundesliga

In seinem ersten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Saarbrücken erzielte er kurz nach seiner Einwechslung direkt sein erstes Tor. Eine Woche später bot ihn FC-Trainer Jörg Berger im Auswärtsspiel bei Werder Bremen sogar in der Startelf auf. Bei der 0:2-Niederlage erzielte ausgerechnet Dietmar Beiersdorfer einen Doppelpack – jener Mann, für den Lehmann in der Defensive eingeteilt war. „Das war es dann natürlich erst mal für mich. Ich saß zwar noch ein oder zwei Spiele bei den Profis auf der Bank, habe danach aber nur noch für die Amateure gespielt. Wir waren allerdings sehr gut und haben damals auch Alemannia Aachen in der Oberliga geschlagen.“

In der Folgesaison absolvierte er unter dem neuen Kölner Trainer Morten Olsen eine starke Vorbereitung, sodass er sich im Auftaktspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Anfangsformation an der Seite von Toni Polster wiederfand. „Es lief leider auch nicht so gut. Wir hatten keine Chance, der Gegner war an dem Tag auch stark. Ich war als junger, unbekannter Spieler wieder raus, habe später aber doch noch viele Spiele gemacht.“ Insgesamt stehen 18 Bundesligaspiele für den FC und drei Tore in seiner Vita.

Der ehemalige belgische Nationalspieler Eric Gerets lockte ihn zu Lierse SK, nach nur einer Saison zog er weiter zum Europapokalteilnehmer RWD Molenbeek. Rückblickend bezeichnet Lehmann den unerwarteten Schritt nach Belgien als richtig. Er sammelte viel Spielpraxis und durfte sich auch auf internationaler Bühne beweisen. Insbesondere die Reise mit Molenbeek zu Besiktas Istanbul ist ihm in Erinnerung geblieben. „Die Atmosphäre war wirklich krass. Wasserflaschen und Feuerzeuge wurden auf uns geworfen. Aber die Fans haben auch richtig Stimmung gemacht.“ Sportlich lief jedoch nicht alles nach Plan: Ausgerechnet sein Ex-Club Lierse wurde nach seinem Weggang Meister der Pro League, während Molenbeek gegen den Abstieg spielte und am Ende die Spielergehälter nicht mehr zahlen konnte.

Lehmann zog zu Energie Cottbus weiter. Die Zeit in der Lausitz verlief kompliziert. Unter Kult-Trainer Eduard Geyer fand er nicht richtig seinen Platz. Konflikte mit der Vereinsführung trugen zusätzlich dazu bei, dass es für ihn keine Erfolgsgeschichte wurde. Dass sich daraus wenig später die wohl ungewöhnlichste und schönste Phase seiner Karriere entwickeln würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt wohl niemand.

Wechsel nach England

Denn bei einem Testspiel beim Hamburger SV öffnete sich plötzlich die Tür nach England. Der FC Fulham, damals Drittligist, verpflichtete Lehmann 1998. Für den Aachener wurde es unter Trainer Kevin Keegan eine unvergessliche Saison. Fulham war dank der finanziellen Unterstützung des ägyptischen Milliardärs und Besitzers Mohamed Al-Fayed äußerst ambitioniert und stieg am Ende als Meister vor Manchester City auf. Lehmann avancierte dabei schnell zum Publikumsliebling.

Das lag allerdings nicht nur an seiner Spielweise, die gut zum englischen Fußball passte – robust, fleißig, kopfballstark, mannschaftsdienlich. Es lag auch an seinem Aussehen. Oberlippenbart, Ohrringe, blondierte Strähnen: Fulham-Fans fühlten sich an die Filmfigur Dirk Diggler aus „Boogie Nights“ erinnert. So entstanden Spitznamen wie „Diggler“, „Pornstar“ oder später auch „Supertape“, weil Lehmann seine Ohrringe vor dem Spiel mit weißem Tape abklebte.

Die Fans rollten beim ersten Heimspiel ein riesiges Banner mit der Aufschrift „Super Dirk Pornstar“ aus, sein Trikot mit der Nummer neun wurde zum Verkaufsschlager. „Wir waren damals im Trainingslager in Hamburg, und dadurch kam auch der Spitzname zustande. Wir haben mit dem Team die Reeperbahn besucht, und unsere Fans waren auch da. So ist das mehr oder weniger entstanden.“ Selbst heute nennen ihn viele frühere Weggefährten noch „Diggler“ – nicht nur auf der Insel.

Nach dem Aufstieg mit Fulham endete sein Vertrag, ihm lagen nach eigener Aussage aber „28 Angebote“ aus Großbritannien vor. Er entschied sich schließlich für Hibernian Edinburgh. In Schottland setzte sich die durchaus skurrile „Diggler“-Geschichte fort, teils wurde es noch extremer als in England. „Die zwei Jahre bei den Hibs waren richtig cool“, betont Lehmann, der anschließend noch bei Brighton & Hove Albion in England und beim FC Motherwell in Schottland anheuerte.

Littbarski lockt ihn nach Japan

Deutlich weniger erfolgreich endete später das Auslandsabenteuer beim Yokohama FC. Dort traf Lehmann auf seinen früheren Kölner Mitspieler Pierre Littbarski, der beim japanischen Club als Trainer das Sagen hatte. Was zunächst vielversprechend klang, entwickelte sich für ihn zu einer äußerst bitteren Erfahrung. Nach seiner Darstellung sei ein zugesagter Vertragsmechanismus am Ende bewusst nicht erfüllt worden. „Ich habe für Japan in Schottland alles aufgegeben, auch mein Haus unter Wert verkauft“, sagt Lehmann mit ernster Miene. „Das Allerschlimmste war aber, dass Litti mich irgendwann in sein Büro geholt und gesagt hat: ,Ab heute musst du mich siezen.‘ Am Ende hat er mir das eine noch fehlende Spiel, damit sich der Vertrag automatisch verlängert, einfach nicht gegeben.“

Von Japan ging es noch kurz zum damaligen Zweitligisten SSV Jahn Regensburg, ehe der Stürmer 2004 endgültig in die Region zurückkehrte. Bei Borussia Freialdenhoven fand Lehmann sportlich und menschlich seine neue Heimat. Zehn Jahre spielte er dort unter Wilfried Hannes, später war er für den Club auch als Co-Trainer der „Ersten“ und Coach der zweiten Mannschaft im Einsatz. Parallel absolvierte er auf Anraten seines heutigen Chefs eine weitere Ausbildung zum Industriekaufmann. „Freialdenhoven war immer ein toller Verein“, unterstreicht der Ex-Profi, der für eine Firma aus Baesweiler tätig ist.

Trainer von Faton Ademi

Über Stationen als Spielertrainer in Bourheim und bei den Sportfreunden Düren führte ihn sein Weg schließlich zum Hambacher SV. Den „kleinen HSV“ führte er in der Corona-Saison 2019/20 in die Bezirksliga. Anschließend betreute er die U17 von Alemannia Aachen in der Bundesliga. „Ich hatte damals schon die A-Lizenz in der Tasche, und die wollte ich irgendwann auch mal nutzen.“

Spieler wie Faton Ademi oder Mika Pobric begleitete er dabei auf ihrem Weg. Nach seiner Zeit am Tivoli übernahm er den A-Ligisten SC Ederen, ehe er den Neuanfang bei seiner geliebten Borussia aus Freialdenhoven als Chefcoach mit vorantrieb. Nach einer Niederlagenserie trennten sich jedoch Mitte April dieses Jahres wieder die Wege.

Nun schließt sich für ihn erneut der Kreis: Lehmann kehrt in ein paar Tagen zum Hambacher SV zurück. „Ich hatte in Hambach eine richtig schöne Zeit. Der Vorstand ist super sympathisch“, sagt er. Die komplizierte Aufgabe als Aufsteiger in der Kreisliga A reizt ihn durchaus, gleichzeitig schätzt er sie aber realistisch ein. Die Herausforderung in der neuen Umgebung sei groß, gerade für so eine junge Mannschaft. „Es wird aber auch für mich schwer, dennoch freue mich einfach darauf“, unterstreicht Dirk „Diggler“ Lehmann vor dem nächsten Kapitel seiner spannenden Karriere.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de