Ex-Fortune wird Assistenztrainer beim FC Kosova

Ein Rückkehrer für die Defensive und ein Ex-Profi für den Trainerstab – der FC Kosova Düsseldorf ist in den ersten Wochen des neuen Jahres weiterhin sehr umtriebig. Mit Joshua Sumbunu präsentierte der Landesligist vor wenigen Tagen schon den vierten Neuzugang für die Rückrunde.
Der 32-Jährige, der in Abwehr und Mittelfeld eingesetzt werden kann, kehrt nach eineinhalbjähriger Abwesenheit nach Benrath zurück. Nach dem Aufstieg mit Kosova in die Landesliga hatte sich Sumbunu vor der vergangenen Saison zum Oberligisten 1. FC Monheim verabschiedet, ehe er sich im vergangenen Sommer Turu 80 anschloss. Doch die sportliche Ehe mit den Oberbilkern hielt nicht allzu lange, wohl auch, weil Sumbunu mittlerweile in der „Baller League“ ein gefragter Mann ist. Das fußballerische Doppelleben seines Schützlings nimmt der Klub in Kauf, so wie er es auch mit Fatlum Ahmeti oder dem ebenfalls im Winter zurückgekehrten Mohamed Karma handhabt. Auch das Duo spielt immer mal wieder bei einem der lukrativen Formate in der Halle mit. „Joshua kennt den Verein und das Umfeld, genauso wissen wir, was wir von ihm bekommen. Er ist eine Verstärkung für uns“, schwärmt Ibo Cöl vom ehemaligen Oberligaspieler.
In noch weitaus höheren Sphären spielte einst der Mann, der Ibo Cöl künftig assistieren soll. Kein Geringerer als Rudi Istenic wird Kosovas Trainerstab in der Rückrunde komplettieren. „Ich arbeite gerne in kleinen Gruppen. Daher haben wir uns noch einmal auf dem Markt nach einem weiteren Co-Trainer neben Günter Dembski und Sascha Berdicchia umgesehen“, schilderte Cöl. Fündig wurden sie beim ehemaligen slowenischen Nationalspieler. „Rudi ist mit einem unserer Sponsoren und einem Vorstandsmitglied befreundet. So kam der Kontakt zustande. Die Gespräche verliefen gut, menschlich passt das. Und sportlich stellt sich die Frage eh nicht. Von seiner Erfahrung können wir alle profitieren“, sagt Cöl.
Der inzwischen 55 Jahre alte Istenic stand für die Fortuna als Aktiver in der ersten und zweiten Bundesliga in über 100 Spielen auf dem Platz. Als Trainer stand er bis zum Ende der vergangenen Saison beim Kreisligisten Rheinwacht Stürzelberg an der Seitenlinie, für den auch heute noch sein Sohn Alexander die Fußballschuhe schnürt. Parallel zu seinem Engagement beim FC Kosova wird Istenic auch weiterhin die in der Rhein-Ruhr-Liga spielenden U14-Junioren der SG Unterrath trainieren.
