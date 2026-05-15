Ex-Fortune soll den Oberliga-Aufstieg des FC Kosova einleiten Der FC Kosova stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Engin Kizilarslan übernimmt ab Sommer ein erfahrener Trainer das Team aus Benrath. Der Ex-Profi soll nicht nur eine schlagkräftige Mannschaft formen, sondern den Verein perspektivisch Richtung Oberliga von Marcus Giesenfeld · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Wird Kosova-Trainer: Engin Kizilarslan. – Foto: Markus Becker

Früher ging er für die Fortuna auf Torejagd. Künftig soll Engin Kizilarslan in Düsseldorf den FC Kosova Düsseldorf zum Erfolg führen. Mit der Verpflichtung des 43-Jährigen fällte der Landesligist unter der Woche die wesentliche strategische Entscheidung für die kommende Saison. Kizilarslan tritt im Sommer die Nachfolge von Rudi Istenic an. Der Ex-Profi war vor wenigen Wochen als Cheftrainer in die erste Reihe vorgerückt, weil Ibo Cöl sein Amt aufgegeben hatte.

Dass der frühere Regionalliga-Stürmer früher oder später einmal in das Visier des FC Kosova geraten würde, lag nahe. Schließlich kennt sich Kizilarslan nicht nur in der Landesliga Gruppe 1 bestens aus. Beim DV Solingen arbeitete der Coach bis vor wenigen Monaten unter vergleichbaren Bedingungen. Die Klingenstädter formte Kizilarslan während seiner mehr als dreijährigen Tätigkeit zu einem Team, das inzwischen zur Spitzengruppe gezählt werden darf. Zur Winterpause belegte DV Solingen Platz drei. Dann ging der Trainer von Bord, dem Vernehmen nach wegen Unstimmigkeiten mit dem damals neu installierten Vorstand. In einem ehrgeizigen Umfeld zu arbeiten, ist der künftige Kosova-Coach also gewohnt. Doch die Verantwortlichen in Benrath werden nicht nur auf Kizilarslans Erfahrung setzen. Vermutlich werden imSommer auch dessen Kontakte bei der Zusammenstellung eines neuen Kaders gefragt sein.

Kader wird sich verändern Mit Egzon Zendeli (15 Saisontore) ist der beste Mann der Hinrunde bereits Geschichte beim FCK. Kurz nach Bekanntgabe seines Wechsels zum Oberligisten VfB 03 Hilden war es ruhig geworden um den schnellen Flügelspieler, der sein letztes Spiel im April machte. Auch um Kapitän Astrit Hyseni ranken sich immer wieder Abwanderungsgerüchte. Zuletzt wurde der Mittelfeldmann mit dem A-Kreisligisten SV Wersten 04 in Verbindung gebracht. Engin Kizilarslan wird sich demnach nicht nur nach neuen Spielern sondern auch nach einem neuen Assistenten umsehen müssen. Denn auf Anfrage bestätigte Rudi Istenic, dass seine Zeit beim FC Kosova nach dieser Saison schon wieder endet. „Ich habe zuletzt meine Trainerlizenz verlängert und habe grundsätzlich in diesem Bereich noch etwas vor. Daher kommt für mich eine Rückkehr in die Rolle des Co-Trainers nicht mehr in Frage“, betont der Interimstrainer. Drei Spieltage vor Schluss belegt der ehemalige slowenische Nationalspieler mit seinem Team den achten Tabellenplatz belegt. Gefilde, in denen sich der FC Kosova nicht dauerhaft sieht.