Ex-Fortuna-Talent verletzt sich wegen eines Lochs im Stadionrasen

Timo Bornemann hat eine "vermeidbare" Verletzung erlitten. – Foto: Martin Scherag

Die Saison von Timo Bornemann verlief bis hierhin eigentlich fast nach Plan. Der gebürtige Ratinger wechselte im Sommer vom Wuppertaler SV zu Fortuna Köln, setzte sich beim ambitionierten Ex-Zweitligisten sofort durch und hat nach 18 Einsätzen sieben Tore auf der Habenseite. Nun fällt er verletzt aus. Zugezogen hat er sie sich – ärgerlichweise – wegen eines Lochs im Stadionrasen, wie der Klub selbst mitteilte.

Bittere Verletzung

„Beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den Bonner SC passierte das, was bei der Fortuna seit Jahren wie ein ungebetener Gast immer wieder auftaucht: eine Verletzung, die vermeidbar wäre“, schreibt die Kölner Fortuna auf ihrer Homepage. Timo Bornemann, „gerade in bestechender Form“, sei auf dem aufgeweichten Rasen des Jean-Löring-Sportparks aufgrund eines Lochs im Boden ausgerutscht und umgeknickt. Die Fortuna spricht von einem Moment der Ernüchterung. Die Diagnose nach der MRT-Untersuchung am Montag bei Mannschafts­arzt Dr. Christoph Bruhns: Teilruptur des vorderen Außenbandes. Dies bedeute nun rund drei Wochen Pause.

„Der Zustand des Trainingsplatzes ist bei der Fortuna ein leidiges Thema, seit Jahren. Matsch, Unebenheiten, Löcher“, schreibt der Klub weiter. Dies sorge auch bei Trainer Matthias Mink für Ärger, den der Klub zitiert: „Die Verletzung von Timo im Abschlusstraining vor dem vergangenen Spiel gegen den Bonner SC ist sehr ärgerlich. Verletzungenwird es immer wieder geben, wenn sie aber immer wieder den Platzverhältnissen geschuldet sind, ist es natürlich umso schlimmer.“