Ex-Fortuna-Talent verletzt sich wegen eines Lochs im Stadionrasen

Die Saison von Timo Bornemann verlief bis hierhin eigentlich fast nach Plan. Der gebürtige Ratinger wechselte im Sommer vom Wuppertaler SV zu Fortuna Köln, setzte sich beim ambitionierten Ex-Zweitligisten sofort durch und hat nach 18 Einsätzen sieben Tore auf der Habenseite. Nun fällt er verletzt aus. Zugezogen hat er sie sich – ärgerlichweise – wegen eines Lochs im Stadionrasen, wie der Klub selbst mitteilte.
„Beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den Bonner SC passierte das, was bei der Fortuna seit Jahren wie ein ungebetener Gast immer wieder auftaucht: eine Verletzung, die vermeidbar wäre“, schreibt die Kölner Fortuna auf ihrer Homepage. Timo Bornemann, „gerade in bestechender Form“, sei auf dem aufgeweichten Rasen des Jean-Löring-Sportparks aufgrund eines Lochs im Boden ausgerutscht und umgeknickt. Die Fortuna spricht von einem Moment der Ernüchterung. Die Diagnose nach der MRT-Untersuchung am Montag bei Mannschaftsarzt Dr. Christoph Bruhns: Teilruptur des vorderen Außenbandes. Dies bedeute nun rund drei Wochen Pause.
„Der Zustand des Trainingsplatzes ist bei der Fortuna ein leidiges Thema, seit Jahren. Matsch, Unebenheiten, Löcher“, schreibt der Klub weiter. Dies sorge auch bei Trainer Matthias Mink für Ärger, den der Klub zitiert: „Die Verletzung von Timo im Abschlusstraining vor dem vergangenen Spiel gegen den Bonner SC ist sehr ärgerlich. Verletzungenwird es immer wieder geben, wenn sie aber immer wieder den Platzverhältnissen geschuldet sind, ist es natürlich umso schlimmer.“
Ohne Bornemann kamen die Kölner gegen den Bonner SC dann nur zu einem torlosen Unentschieden. Die Regionalliga West führt der Klub mit sechs Punkten Vorsprung auf Rot-Weiß Oberhausen weiterhin an. Dementsprechend hat der Klub auch die Lizenzunterlagen für die 3. Liga eingereicht, wie er am Montag bestätigte. „Hinter diesem Schritt liegen intensive, arbeitsreiche Wochen“, erklärt Geschäftsführer Niklas Müller. „In unserer aktuell sportlich sehr guten Situation wollen wir nun alle Hebel in Bewegung setzen, um den Traum vom Aufstieg weiter voranzutreiben. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, auf und neben dem Platz.“ Und auch am Platz wird dann nun demnächst hoffentlich gearbeitet, damit solche Verletzungen wie die von Bornemann nicht mehr passieren.