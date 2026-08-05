Ex-FIFA-Schiedsrichter motzt: „Deshalb versucht jeder mitzuquatschen"

– Foto: TSGV Waldstetten

Für Waldstetten war es etwas Besonderes, dass ein derart berühmter Schiedsrichter in die Gemeinde kommt, und auch Bürgermeister Michael Rembold schaute vorbei und lauschte den Worten Kirchers. Bodenständiger als Kircher kann man vermutlich nicht auftreten. „Passt für allen das schwäbische Du, oder?“, begann Kircher seinen Vortrag und hatte das Publikum direkt in seinen Bann gezogen.

Aktuell ist Kircher in Weiler im Allgäu bei der DFB-Schiedsrichterprüfung zugegen, ist nur für den Auftritt auf die Ostalb gekommen. Die DFB-Schiedsrichter GmbH gibt es erst seit 2022. „Man hat sich gesagt, dass da echte Profis ranmüssen, die im Grunde nichts mehr anderes machen dürfen, als Schiedsrichter zu sein“, erklärt Kircher. Er selbst ist seit 1986 Schiedsrichter und hat so allerhand erleben dürfen in seinem Schiedsrichterleben.

Als Nachfolger von Lutz Michael Fröhlich hatte Kircher die Position an der Seite von Florian Götte (Geschäftsführer Management und Organisation) im Juli 2024 als DFB-Schiedsrichter-Chef übernommen. Jüngst wurde dieses Amt verlängert. Seitdem hat sich im Bereich der Elite-Schiedsrichter viel getan: Auf dem Rasen der Bundesliga und 2. Liga kamen die Stadion-Durchsagen und die halbautomatische Abseitstechnologie, abseits des Platzes wurde mit Felix Brych, der mittlerweile als Sportlicher Leiter der 2. Bundesliga fungiert, das „Spitzencoaching“ ins Leben gerufen – mit dem klaren Ziel, Top-Talente im Profibereich zu identifizieren und noch intensiver zu fördern. Der Austausch mit den Klubs und Trainern wurde verstärkt. Viel hat Kircher dazu beigetragen, der nun in der Waldstetter Stuifenhalle seine Erfahrungen in einem launigen Vortrag weitergab.

Kircher erzählte von seinen Reisen, war unter anderem über vier Wochen lang in Südkorea, pfiff dort Spiele in der K-League und zählt dies ebenfalls zu seinen persönlichen Erfahrungen dazu, die er machen durfte. „Auch das ist etwas: neue Wege zu gehen, obwohl man noch nicht weiß, was am Ende dabei herauskommt“, sagt er. Nicht schlecht gestaunt haben die Zuschauer schließlich, als Kircher von einer Begebenheit in Libyen berichtete. Auch dort pfiff er mit seinem Gespann ein Spiel. Beim vermeintlichen Ausgleich der Heimmannschaft hob sein Assistent die Fahne wegen Abseits, was sich bewahrheiten sollte. Während er die Fahne noch nach oben hielt, hörte er aber ein merkwürdiges Geräusch. „Und als er sich so umschaute, was das denn für ein Geräusch gewesen sein könnte, sah er vor sich auf dem Boden einen Dolch. Andere Länder, andere Sitten“, scherzte Kircher, da die Aktion schließlich glimpflich ausgegangen war. Natürlich lachte das Publikum, wenngleich die Geschichte doch ziemlich speziell ist. „Wenn man eine Reise tut, ist es auch immer schön, wenn man gesund nach Hause kommt“, so Kircher weiter.

Der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter unterstrich noch einmal, dass die Schiedsrichter in der heutigen Zeit „Hochleistungssportler“ sein müssten. 40 Schiedsrichter gibt es in Bundesliga und 2. Liga – von insgesamt 60.000 Schiedsrichtern im gesamten Land. „Wir sind eine Schiedsrichter-Nation. So viele Schiedsrichter gibt es sonst nirgends auf der Welt“, sagt er.

Er war sich auch nicht zu schade, ein Video von sich mitzubringen, dass eine Szene von ihm selbst zeigt, die alles hätte verändern können in seiner Laufbahn. Beim Relegationsspiel zwischen 1860 München und Holstein Kiel vor einigen Jahren hat er sich dazu hinreißen lassen, doch vehement auf einen Münchner Spieler loszugehen, er schubste den Spieler sogar leicht. Im Kontext der Geschichte verstand das Publikum natürlich, warum Kircher so gehandelt hatte, schließlich ist er kein Roboter. Kircher spielte das Szenario durch, wenn der Spieler nach seinem Rempeln auf den Boden gefallen wäre: „Dann kannst du dir deine Zeile in der Bild-Zeitung selbst schreiben. Die Clickzahlen dazu wären super gewesen, mit der Folge, dass dies mein letztes Spiel als Schiedsrichter gewesen wäre. Ab und an benötigt man auch Glück“, so Kircher schmunzelnd. Kircher erklärte, dass es gut sei, die Regeln zu kennen, von denen es gerade einmal 17 gibt. „Bei vielen Regeln ist es dann aber Auslegungssache, wie man diese Regel interpretiert“, so Kircher. Und vermutlich, das sagte Kircher nicht explizit, unterscheidet dies letztlich auch zwischen guten und sehr guten Schiedsrichtern. „Es hängt von deinem Spielmanagement zusammen, situativ zu entscheiden, um die Balance im Spiel zu halten.“

Fußball sei regeltechnisch eigentlich ein recht einfacher Sport: „Deshalb versucht auch jeder, mitzuquatschen“, so Kircher etwas schärfer. 30 Prozent seien klar definiert und schwarz auf weiß festgehalten, 70 Prozent des Pfeifens seien Ermessensspielraum des Schiedsrichters, so Kircher. Das schien in der Runde nicht jedem klar zu sein, wenn man die erstaunten Gesichter im Publikum betrachtete.

Stets in Interaktion mit dem Publikum in der Stuifenhalle erklärte Kircher, dass ein Profi-Schiedsrichter in einem Spiel zwischen zwölf und 14 Kilometer laufe. Das entspricht ungefähr der Wegstrecke, die ein Mittelfeldspieler zurücklegt. „Das Blöde ist nur: Wir dürfen nie mitkicken.“ Die Herzfrequenz eines Schiedsrichters liegt im Durchschnitt bei 168 Schlägen pro Minute, erklärte Kircher. Es ist schließlich nicht nur das Körperliche, was der Unparteiische leisten muss, sondern auch das ständige Denken im Kopf: 250 bis 270 Entscheidungen bewegt ein Unparteiischer pro Spiel im Kopf, dazu zähle auch das Nicht-Pfeifen, denn auch das sei schließlich eine bewusste Entscheidung, von er das Publikum häufig nichts mitbekomme.

Am Ende versteigerte Kircher noch drei Trikots, von den Bayern, dem BVB und Stuttgart. Auf diesem Weg hat er noch einmal Einnahmen generieren können für die Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ in Tübingen, bei der er als Botschafter tätig ist. Über 400 Euro sind zusammen gekommen, einen größeren Betrag gibt es noch vom Fußballcamp in Waldstetten, sodass am Ende des Abends schließlich alle glücklich waren.