Ex-FCM-Profi wechselt mit viel Zweitliga-Erfahrung in die Oberliga Süd

185 Mal ist Alexander Bittroff in der 2. Bundesliga aufgelaufen. 15 Mal davon für den 1. FC Magdeburg, mit dem er 2022 den Aufstieg aus der 3. Liga feierte. Ein Jahr später wechselte der Routinier zum SSV Jahn Regensburg. Künftig läuft der Defensivmann wieder im Fußball-Osten auf - in der Oberliga Süd.

Am Donnerstag wurde der 36-Jährige beim VfB Krieschow als Neuzugang vorgestellt. Unweit von Krieschow erlebte Bittroff einst seinen Durchbruch. Aus dem Nachwuchs des FC Energie Cottbus führte sein Weg im Jahr 2009 zu den Zweitliga-Profis. Nach seinem Abschied aus der Lausitz im Sommer 2014 folgten Stationen beim FSV Frankfurt (2. Bundesliga), beim Chemnitzer FC (3. Liga), beim KFC Uerdingen (Regionalliga und 3. Chemnitz) und schließlich eine dreijährige Station in Magdeburg. Zum Spielerprofil:

"Mit seiner Vielseitigkeit in der Defensive, seiner Routine und seiner Erfahrung aus 17 Jahren Profifußball wird er für unsere Mannschaft ein wertvoller Gewinn", schrieb der Oberligist zur Vorstellung des Ex-Profis und weiter: "Wir freuen uns sehr, mit Alexander Bittroff einen erfahrenen und heimatverbundenen Spieler in unseren Reihen zu begrüßen. Willkommen beim VfB Krieschow – wir sind gespannt auf die gemeinsame Zeit und viele starke Spiele in Blau und Weiß!"

