Ex-ETB-Torjäger vor Wechsel: Futkeu zieht es nach Elversberg Noel Futkeu steht vor einem Wechsel zur SV Elversberg. Der 23-jährige Angreifer soll Eintracht Frankfurt auf Leihbasis verlassen und beim Bundesliga-Aufsteiger die nächste Herausforderung in seiner noch jungen Karriere angehen. von Tristan Benten · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

Futkeu versucht sein Glück künftig in Elversberg – Foto: IMAGO / Zink

Noel Futkeu steht unmittelbar vor dem nächsten Schritt in seiner Karriere. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der 23-Jährige von Eintracht Frankfurt zur SV Elversberg wechseln. Geplant ist dabei eine Leihe mit anschließender Kaufoption für die Saarländer.

Nach zwei Jahren bei der SpVgg Greuther Fürth (68 Liga-Spiele, 31 Tore, sieben Vorlagen) kehrte der Stürmer in diesem Sommer zu Eintracht Frankfurt zurück. Die Hessen hatten eine Rückkaufoption gezogen und sich damit erneut die Dienste des Angreifers gesichert. Bei der Eintracht gab es allerdings mehr Probleme als positive Nachrichten für den Angreifer. Nun soll es für Futkeu allerdings direkt weitergehen. Beim ETB begann der große Durchbruch Besonders interessant ist der Blick auf die Vergangenheit des gebürtigen Esseners. Futkeu wurde unter anderem beim ETB Schwarz-Weiß Essen ausgebildet und kehrte im Sommer 2022 zum Uhlenkrug zurück. Dort gelang ihm schließlich der große Durchbruch im Seniorenfußball.

In der Saison 2022/23 entwickelte sich Futkeu beim ETB zum Torjäger in der Oberliga Niederrhein. In 32 Ligaspielen erzielte er 30 Treffer und bereitete weitere sieben Tore vor. Damit wurde der Angreifer zusammen mit Oguz Ayan Torschützenkönig und machte somit auf sich aufmerksam. Eintracht Frankfurt sicherte sich anschließend die Dienste des Angreifers. Bei der zweiten Mannschaft der Hessen setzte Futkeu seine Torquote fort und erzielte in 27 Regionalliga-Partien 16 Treffer sowie eine Vorlage. Bei der ersten Mannschaft absolvierte der Angreifer hingegen nur ein Profi-Spiel, welches er wiederum gerne vergessen würde. Im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken verlor die Eintracht mit 0:2. Futkeu flog zudem nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung mit einer roten Karte vom Platz.