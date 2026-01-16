– Foto: Marcel Junghanns

Ex-Erfurter verstärkt Heiligenstadt Der SC 1911 Heiligenstadt verstärkt sich mit einem offensiven Neuzugang. Keliano Tavares

Der 24-jährige Keliano Tavares wechselt ins Gesundbrunnenstadion. Zuletzt stand der schnelle Offensivspieler bis zum Sommer 2025 beim Berliner AK unter Vertrag und war zuletzt vereinslos.

Tavares bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga mit und dürfte vielen Fußballfans in Thüringen noch bestens bekannt sein. In der Saison 2021/2022 spielte er eine Schlüsselrolle beim Aufstieg von Rot-Weiß Erfurt und sammelte allein in der Rückrunde beeindruckende 17 Scorerpunkte (acht Tore, neun Vorlagen). Auch in der darauffolgenden Regionalliga-Spielzeit gehörte er zum Stammpersonal. Insgesamt absolvierte der Offensivspieler bislang 34 Partien in der Regionalliga sowie 26 Einsätze in der Oberliga, in denen er neun Treffer erzielte. Diese Erfahrung bringt Tavares nun mit ins Gesundbrunnenstadion.

Sportvorstand Marc Werner zeigt sich hochzufrieden mit der Verpflichtung: „Keliano ist pfeilschnell, dribbelstark und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Er ist offensiv variabel einsetzbar, immer mannschaftsdienlich und bringt wertvolle Regionalliga-Erfahrung mit. Als sich die Möglichkeit ergab, ihn zu verpflichten, mussten wir nicht lange überlegen. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft sofort weiterhelfen kann.“ Auch Heiligenstadts' Cheftrainer Benedikt Seipel sieht in Tavares eine große Bereicherung für das Offensivspiel des SC 1911 Heiligenstadt: „Keliano ist ein Spieler mit hoher Handlungsschnelligkeit, einem sehr guten Tiefenlauf und starker Technik. Seine Torgefahr und sein Dribbling geben unserem Spiel neue Optionen. Leider wurde seine Entwicklung zuletzt durch eine Verletzung gebremst. Nun wollen wir gemeinsam daran arbeiten, dass er wieder zu seiner alten Stärke findet.“

Mit der Verpflichtung von Keliano Tavares setzt der SC 1911 Heiligenstadt ein deutliches Zeichen und erweitert seine Möglichkeiten im Offensivbereich spürbar.