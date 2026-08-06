 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

Ex-Duo des FSV Hessen Wetzlar mit neuen Jobs im Fußball

Teaser HL Frauen: +++ Die Fußballerinnen des TSV Klein-Linden stellen sich in der Hessenliga neu auf und streben eine Semi-Professionalisierung an. Dabei setzen sie auf das Fachwissen aus Wetzlar +++

von Redaktion · Gestern, 14:07 Uhr · 0 Leser
Einst beim FSV Wetzlar im Tor, zeigt Janina Beffart nun als Spielertrainerin beim TSV Klein-Linden ihr Können – und bekommt dort Unterstützung von einem bekannten Gesicht. (Archivbild) © Jenniver Röczey
Einst beim FSV Wetzlar im Tor, zeigt Janina Beffart nun als Spielertrainerin beim TSV Klein-Linden ihr Können – und bekommt dort Unterstützung von einem bekannten Gesicht. (Archivbild) © Jenniver Röczey

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Frauen-Hessenliga
TSV Klein-Linden

Wetzlar . Die Fußballerinnen des TSV Klein-Linden haben sich im Trainer- und Betreuerteam neu aufgestellt. Abteilungsleiterin Anke Lörch bezeichnet das Konzept, das in Richtung Semi-Professionalisierung geht, als notwenigen Schritt, um in der Hessenliga dauerhaft bestehen zu können.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.