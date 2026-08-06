Ex-Duo des FSV Hessen Wetzlar mit neuen Jobs im Fußball Teaser HL Frauen: +++ Die Fußballerinnen des TSV Klein-Linden stellen sich in der Hessenliga neu auf und streben eine Semi-Professionalisierung an. Dabei setzen sie auf das Fachwissen aus Wetzlar +++ von Redaktion · Gestern, 14:07 Uhr · 0 Leser

Einst beim FSV Wetzlar im Tor, zeigt Janina Beffart nun als Spielertrainerin beim TSV Klein-Linden ihr Können – und bekommt dort Unterstützung von einem bekannten Gesicht. (Archivbild) © Jenniver Röczey

Wetzlar . Die Fußballerinnen des TSV Klein-Linden haben sich im Trainer- und Betreuerteam neu aufgestellt. Abteilungsleiterin Anke Lörch bezeichnet das Konzept, das in Richtung Semi-Professionalisierung geht, als notwenigen Schritt, um in der Hessenliga dauerhaft bestehen zu können.