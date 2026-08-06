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Ligavorschau
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Ex-Duo des FSV Hessen Wetzlar mit neuen Jobs im Fußball
Teaser HL Frauen: +++ Die Fußballerinnen des TSV Klein-Linden stellen sich in der Hessenliga neu auf und streben eine Semi-Professionalisierung an. Dabei setzen sie auf das Fachwissen aus Wetzlar +++
Wetzlar . Die Fußballerinnen des TSV Klein-Linden haben sich im Trainer- und Betreuerteam neu aufgestellt. Abteilungsleiterin Anke Lörch bezeichnet das Konzept, das in Richtung Semi-Professionalisierung geht, als notwenigen Schritt, um in der Hessenliga dauerhaft bestehen zu können.