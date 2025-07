Ex-Drittligaspieler wechselt in die Kreisoberliga - Spielgemeinschaft

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FSV 95 Ketzin/Falkenrehde gibt voller Stolz seinen Königstransfer für kommende Spielzeit bekannt. Nach Einsätzen in der 3. Liga und der Regionalliga, nach über 200 Pflichtspielen in der NOFV-Oberliga, ist es endlich so weit, dass Christopher „Lemmi“ Lemke wieder offiziell zurück in seiner Heimatstadt ist. Die gesamte Falke Familie heißt dich hiermit herzlich willkommen und freut sich auf tolle Zeit miteinander!

SG Klosterdorf

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Nach der vergangenen Saison mussten wir uns ordentlich schütteln und neu sortieren, doch nun blicken wir voller Vorfreude der Anfang September startenden neuen Saison entgegen. Die Spielgemeinschaft mit den Reichenberger SV Frauen stellt eine Bereicherung für uns dar, die sich bereits jetzt positiv bemerkbar macht. Wir sind gespannt, wozu unsere Mädels in der kommenden Saison in der Lage sein werden

