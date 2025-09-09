Ex-Drittligaprofi Dittrich kickt ab sofort für den TSV Wasserburg

Vielversprechender Neuzugang für den TSV 1880 Wasserburg! Der Rangzweite der Landesliga Südost hat sich die Dienste von Danilo Dittrich gesichert.. Der 30-Jährige spielte bis vor Kurzem für den Nord-Bayernligisten TSV Kornburg, mit dem er 2022 die Rückkehr in die Bayernliga realisieren konnte. Zwischen 2023 und 2025 fungierte der Lehramtsanwärter zudem als spielender Co-Trainer von Chefanweiser Hendrik Baumgart und hatte somit nicht nur auf dem Spielfeld großen Anteil an der positiven Entwicklung der Mittelfranken.

Vor seinem Kornburg-Engagement war der im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg ausgebildete Dittrich einige Jahre als Profi-Fußballer aktiv. Der Mittelfeldmann hatte unter anderem Stationen bei der SpVgg Unterhaching, dem FC Eintracht Trier, dem VfL Wolfsburg II und dem thüringischen Traditionsklub FC Rot-Weiß Erfurt. In der Dittrich-Vita stehen unter anderem 40 Drittliga-Einsätze und insgesamt 80 Partien in vier verschiedenen Regionalligen.





Nach Wasserburg hat es Dittrich beruflich verschlagen. Im Rahmen seines Referendariats unterrichtet der Mittelfranke künftig in Wasserburg. Zudem hat der Neuzugang der "Löwen" eine gemeinsame Vergangenheit mit TSV-Coach Florian Heller, mit dem er bei der SpVgg Unterhaching zusammenspielte. Dittrich, der am Montagabend ins Training einstieg, hat seine neue Mannschaft beim 4:2-Heimsieg gegen Wacker Münchenerstmals spielen sehen und fand sofort Gefallen daran: "Die Jungs sind fit und legen definitiv die richtige Einstellung an den Tag. Der Ball läuft gut zwischen den eigenen Reihen. Auch der Teamgeist war direkt zu spüren. Ich freue mich schon sehr darauf, die Jungs besser kennen zu lernen." Am Freitagabend steht für Ungerath, Egger, Simeth und Kameraden das mit Spannung erwartete Derby beim ebenfalls glänzend gestarteten TSV 1860 Rosenheim auf dem Programm.