Ex-Drittliga-Stürmer wechselt im Sommer zum Kreisliga-Kellerkind

Über 400 Spiele in der 3. Liga und den Regionalligen - nun geht es für Tobias Rühle ab dem Sommer in die Kreisliga A3 Donau/Iller. Der mittlerweile 34-jährige Stürmer verstärkt zur neuen Saison mit dem FV Bellenberg ein Kellerkind aus dem Fußballbezirk Donau/Iller.

In der Kriesliga A3 Donau/Iller steht der FV Bellenberg mit elf Punkten aus 15 Spielen derzeit auf dem 15. Rang und brauch noch einige Zähler um den Klassenerhalt in sicheren Händen zu halten. Wie aktuell auf FuPa eingetragen wurde ist allerdings ein Kreisliga-Königstransfer eingetütet worden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________

Der 34-jährige Tobias Rühle, der in seiner Laufbahn bereits durch einige Stationen im Süden Deutschlands gewandert ist, schließt sich ab dem Sommer dem FV Bellenberg an. In der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet, sammelte er dort bereits erste Erfahrung in der 3. Liga. Nach einem Jahr beim FC Heidenheim und einem weiteren bei den Stuttgarter Kickers, verhalf Rühle 2013/14 der SG Sonnenhof Großaspach mit 14 Toren in 33 Spielen zum Aufstieg in die 3. Liga. In Aspach blieb er drei Spielzeiten, dann wechselte der torgefährliche Stürmer zum SC Preussen Münster.

Nach drei Jahren in Münster und einer kurzen Station beim KFC Uerdingen ging es wieder nach Württemberg zum SSV Ulm in die Regionalliga Südwest. Mit 24 Toren in vier Jahren verhalf er den Spatzen ebenfalls zum Aufstieg in die 3. Liga. Im Winter 2024 vollzog er dann sein bis dato letzten Transfer zum FV Illertissen in die Regionalliga Bayern. Seit dem kam er in Illertissen auf 57 Einsätze mit über 20 Torbeteiligungen. Unterm Strich freut sich nun der FV Bellenberg auf weit über 400 Einsätze in der 3. Liga und Regionalliga in denen er an weit über 100 Toren beteiligt war.