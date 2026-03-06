Ex-Drittliga-Spieler stürmt wieder in der Landesklasse

– Foto: Marvin Kiunke

Beim Halleschen FC hatte Justin Neumann einst einen Profivertrag unterschrieben. Für die Saalestädter sammelte er Einsatzminuten in der 3. Liga. Nun geht der Angreifer wieder in der Landesklasse auf Torejagd: Der 27-Jährige ist zurück bei der SG 1919 Trebitz - und konnte mit dem Kellerkind gleich zum Einstand jubeln.

Mit einem 6:1-Heimerfolg über den FC Victoria Wittenberg hatten die Trebitzer ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. "Ob Justins Rückkehr am Wochenende schon ausschlaggebend war, weiß ich nicht", sagt der Sportliche Leiter Matthias Kleffe. Zumal Kai Michael Meene auf Seiten der SG mit einem Fünferpack herausragte. Aber klar ist: "Mit Justin haben wir nochmal jemanden mit Qualität gewonnen." Zum Spielerprofil:

Seine Qualitäten hat Neumann in Trebitz bereits bewiesen. Mit 27 Treffern in 24 Partien war er gleich in seiner Debütsaison 2018/19 - nach seinem Abschied vom HFC - einer der Erfolgsgaranten zum Landesliga-Aufstieg. Auch in den Jahren danach netzte Neumann - wenn er auf dem Platz stand - regelmäßig. Während der Spielzeit 2021/22 wechselte er die Farben und schloss sich dem SV Rot-Weiß Kemberg an. Beim Landesligisten stand der 27-Jährige zuletzt sogar im Interimsgespann mit an der Seitenlinie.

Nun allerdings ist der Angreifer, der in der Vorsaison noch 20 Scorer in der Landesliga verbucht hatte, wieder in Trebitz. Die Rückkehr sei "eine einfache Geschichte" gewesen, berichtet Kleffe: "Damals als Justin gegangen ist, war schnell klar, dass er bestimmt nochmal für uns spielen würde. Im vergangenen Sommer hatte er aufgehört, er ist mittlerweile Papa und wohnt in Trebitz."

Schafft die SG Trebitz mit Neumann die Kehrtwende?

Seine Interimstätigkeit in Kemberg endete zu Weihnachten. So ganz ließ ihn der Fußball danach aber offenbar nicht locker. "Vor zwei Wochen hat er mich kontaktiert und gefragt", erzählt Kleffe. Danach sei alles ganz schnell gegangen, der Austausch mit Kemberg sei "sehr fair" gewesen. Und: "Dadurch, dass er ein halbes Jahr nicht gespielt hat, konnten wir ihn gleich einsetzen." So stand Neumann bereits gegen Victoria Wittenberg in der Startelf.