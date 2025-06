Maik Odenthal wird spielender Co-Trainer beim BV Wevelinghoven. – Foto: ckview

Ex-Drittliga-Profi wird spielender Co-Trainer bei BV Wevelinghoven Der BV Wevelinghoven hat einen echten Kracher zu vermelden: Maik Odenthal wird spielender Co-Trainer bei dem A-Ligisten.

Da ist dem BV Wevelinghoven aber mal ein echter Transfer-Coup gelungen. Der Verein hat seinen ehemalige Jugendspieler Maik Odenthal als Co-Trainer und als Spieler gewinnen können. Der 32-Jährige, der unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West und den VfL Osnabrück in der 3. Liga spielte, ist zuletzt mit der Holzheimer SG in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen.

Ein echter Hochkaräter verstärkt den BVW in der kommenden Saison in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, der zudem kein Unbekannter ist. Maik Odenthal kehrt als spielender Co-Trainer zu seinem ehemaligen Jugendverein zurück. " In beiden Rollen bringt Maik enorm viel Erfahrung, Fußballverständnis und Führungsqualität mit – eine echte Verstärkung für den gesamten Verein", heißt es in der Mitteilung des Vereins. >>> Das ist Maik Odenthal

Mit dem VfL Osnabrück stand er in 15 Begegnungen der 3. Liga auf dem Feld, hinzu kommen über 200 Einsätze in der Regionalliga West für Rot-Weiß Oberhausen und die U23 von Borussia Mönchengladbach. Dort gelang ihm der Sprung in den Seniorenbereich, nachdem er zuvor für den Bonner SC in der U19-Bundesliga kickte. Im Sommer 2022 wechselte er zum KFC Uerdingen, für den er zwei Jahre auflief, zuletzt schaffte er mit der Holzheimer SG den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Odenthal steuerte dazu zwölf Treffer und elf Vorlagen bei. "Etwas Besonderes"