Ex-Drittliga-Akteur wechselt nach Ahlen-Abstieg in die Landesliga

– Foto: Philipp Retajski

Der 31-jährige Fabian Holthaus wechselt vom Oberliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen zum Landesligisten Hammer SpVg. Für den in Hamm-Herringen geborenen Routinier schließt sich nach einer Karriere bis in den Profifußball ein Kreis. Der "Hammer Junge" wurde nach seiner Jugend-Zeit bei der HSV im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum ausgebildet und machte in jungen Jahren erste Profischritte beim VfL und bei Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga (elf Einsätze).

Weitere höherklassige Stationen waren Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Energie Cottbus, Viktoria Köln und RW Oberhausen mit etwa 250 Partien in der 3. Liga und der Regionalliga (2016-24). Im Sommer 2024 war der ehemalige deutsche U-Nationalspieler zu Rot Weiss Ahlen gewechselt. In der abgelaufenen Oberliga-Saison stand er in 32 Partien auf dem Feld und gehörte zu den wenigen Konstanten im Absteiger-Team.

In der Pressemitteilung der HSV heißt es: "Dass sich ein Spieler mit dieser Vita bewusst für die Hammer SpVg entscheidet, macht uns stolz. Fabian kommt zurück, weil er Lust auf unseren Weg hat und sich mit dem Verein identifiziert. Ein besonderer Dank gilt dabei auch einem starken Partner aus unserem Umfeld, der durch die Unterstützung bei der beruflichen Perspektive entscheidend dazu beigetragen hat, diesen Wechsel möglich zu machen."