Ex-DFB-Juwel trifft doppelt: Buchbach geht gegen FCA II unter

Der TSV Buchbach musste am Freitagabend eine empfindliche Niederlage einstecken. Vor heimischen Publikum unterlag der Kultklub dem akut abstiegsgefährdeten FC Augsburg II deutlich mit 0:4.

Vor der Pause hatte sich das deutliche Ergebnis nicht angedeutete. Thomas Kastanaras traf kurz vor der Pause per Elfmeter für die Gäste. Auch nach der Pause war das ehemalige Toptalent des VfB Stuttgart vom Punkt erfolgreich und leitete damit die Niederlage des TSV endgültig ein.

Spätestens als Franz Bleicher zwei Minuten darauf den Doppelschlag perfekt machte, war die Partie entschieden. Oliver Sorg setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt.