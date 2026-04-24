Ex-DFB-Juwel trifft doppelt: Buchbach geht gegen FCA II unter

Der TSV Buchbach kämpft in dieser Saison nur noch um die bestmögliche Platzierung. Bei diesem Vorhaben gab es gegen den abstiegsgefährdeten FC Augsburg II eine herbe Klatsche.
Der TSV Buchbach musste am Freitagabend eine empfindliche Niederlage einstecken. Vor heimischen Publikum unterlag der Kultklub dem akut abstiegsgefährdeten FC Augsburg II deutlich mit 0:4.
Vor der Pause hatte sich das deutliche Ergebnis nicht angedeutete. Thomas Kastanaras traf kurz vor der Pause per Elfmeter für die Gäste. Auch nach der Pause war das ehemalige Toptalent des VfB Stuttgart vom Punkt erfolgreich und leitete damit die Niederlage des TSV endgültig ein.
Spätestens als Franz Bleicher zwei Minuten darauf den Doppelschlag perfekt machte, war die Partie entschieden. Oliver Sorg setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt.
TSV Buchbach – FC Augsburg II 0:4
TSV Buchbach: Marcel Brinkmann, Benedikt Orth, Rocco Tavra, Philipp Walter, Samed Bahar, Alexander Mehring (77. Reza Sakhi Zada), Albano Gashi, Tobias Stoßberger, Andreas Hirtlreiter (64. Sammy Ammari), Josue M'bila (46. Tobias Heiland) - Co-Trainer: Johannes Klein - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander
FC Augsburg II: Tobias Jäger, David Deger, Lukas Aigner, Oliver Sorg, Tim Schnitzer, Moritz Kaube (82. Kerim Yaman), Franz Bleicher (82. Nick Rasoulinia), Florian Hangl, Kristijan Taseski (82. Hendrik Hofgärtner), Aris Malaj (72. Ryota Onoda), Thomas Kastanaras (84. David Dreo) - Trainer: Markus Feulner
Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) - Zuschauer: 569
Tore: 0:1 Thomas Kastanaras (42. Foulelfmeter), 0:2 Thomas Kastanaras (63. Foulelfmeter), 0:3 Franz Bleicher (65.), 0:4 Oliver Sorg (80.)