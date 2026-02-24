Ex-Coach Lucio Geral: „Tut mir mega leid mit Viktoria“

Der FC Viktoria 1889 Berlin und Union Klosterfelde treffen in der NOFV-Oberliga Nord trotz ergiebigen Dauerregens aufeinander: Viktoria unterliegt auf eigenem Platz mit 1:5 (0:5).
Brisant ist die Partie auch wegen der Personalie auf der Gästebank: Klosterfeldes aktueller Trainer Lucio Geral (FuPa Videointerview ganz unten) stand in der vergangenen Saison noch beim damaligen Regionalligisten Viktoria an der Seitenlinie – und kehrt nun mit seinem neuen Team an die alte Wirkungsstätte zurück.
Viktoria beginnt engagiert, muss jedoch früh die Spielkontrolle den Gästen überlassen. In der 21. Minute bringt Kanther Klosterfelde durch einen Volleyschuss in Führung. Ein Doppelschlag sorgt wenig später für die Vorentscheidung: Walter und Boritzki legen schnell nach. Es steht 0:3.
Viktoria wirkt in der Folge zunehmend verunsichert, während Klosterfelde seine Überlegenheit konsequent ausspielt. Noch vor der Pause erhöhen Walter sowie Wolter auf 0:5 – eine bittere Hypothek für den zweiten Durchgang für die Himmelblauen.
Nach dem Seitenwechsel zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Viktoria stabilisiert sich deutlich und kommt in der durch Xiao zum Ehrentreffer. Die Berliner präsentieren sich kämpferisch und gewinnen die zweite Halbzeit mit 1:0. Klosterfelde lässt mehrere Chancen ungenutzt, zudem verhindert Torhüter Pohlmann mit starken Paraden weitere Gegentreffer.
Am Ende sieht Liepelt die Gelb-Rote Karte.
In der Tabelle bleibt Viktoria nach der erneuten Niederlage Letzter mit lediglich acht Punkten. Klosterfelde klettert durch den Auswärtssieg auf Rang vier und steht nun bei 26 Zählern.
