– Foto: René Diebel

Ex-Coach Kitar kehrt zurück – Doski wieder dabei, Pläschke gesperrt

VfV 06 will zurück in die Erfolgsspur – Auswärtsduell bei Braunschweigs U23

Nach dem Rückschlag gegen Heeslingen richtet der VfV 06 Hildesheim den Blick nach vorn. Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) gastiert die Domstadtelf bei der U23 von Eintracht Braunschweig. Ziel ist es, mit einem Sieg wieder Anschluss an die Tabellenspitze zu halten – und zugleich die eigene Offensivstärke zurückzufinden.

Die Niederlage gegen Heeslingen war ärgerlich, aber kein Beinbruch. Mit 18 Punkten aus neun Spielen liegt der VfV 06 weiterhin in Schlagdistanz zu Tabellenführer Delmenhorst. Ein Auswärtserfolg in Braunschweig wäre der passende Schritt, um die gute Ausgangsposition vor den letzten sechs Spielen der Hinrunde zu festigen. Die Marke von 30 Punkten bis zur Winterpause bleibt das erklärte Zwischenziel.

„Wir müssen wieder konsequenter mit unseren Chancen umgehen“, betonte das Trainerteam um Ridha Kitar und Dominik Franke. In den letzten beiden Pflichtspielen blieb Hildesheim ohne Treffer – eine ungewohnte Durststrecke für die bislang torgefährlichste Offensive der Liga.

Emotionale Rückkehr für Kitar und Schulze-Kökelsum

Für Ridha Kitar ist das Gastspiel an der Hamburger Straße ein besonderes: Noch vor zwei Jahren coachte er die Braunschweiger Reserve selbst und führte sie souverän zum Aufstieg in die Oberliga. Auch Torhüter Lennart Schulze Kökelsum stand im Vorjahr noch im Eintracht-Tor, ehe er im Sommer an die Pottkuhle wechselte. Co-Trainer Dome Franke ist ebenfalls eng mit den „Jung-Löwen“ verbunden – er arbeitete dort mehrere Jahre im Nachwuchsbereich.

Die Braunschweiger Zweitvertretung steckt aktuell im Tabellenkeller. Mit nur vier Punkten aus neun Spielen und bereits 25 Gegentreffern kämpft das Team von Trainer Marc Pfitzner gegen den Abstieg. Lediglich ein Sieg – gegen Verden – und ein Remis stehen bislang zu Buche. Dennoch warnt Kitar vor Nachlässigkeiten: „Die Mannschaft hat Qualität und wird alles investieren. Wir dürfen uns keine Unkonzentriertheiten leisten.“

Personell entspannt sich die Lage leicht. Karsan Doski kehrt nach seiner Sperre zurück und soll das Zentrum wieder stabilisieren. Jannis Pläschke fehlt nach seiner Roten Karte aus dem Heeslingen-Spiel. Langzeitverletzter Sean Redemann arbeitet weiter am Comeback, während Olli Giesing nach seiner Genesung in den USA bald wieder im Training erwartet wird.

Schiedsrichter der Partie ist Jannik Meyer (Buchholz/Harburg). Die Begegnung wird auf dem Nebenplatz an der Hamburger Straße ausgetragen. Der VfV 06 hofft auf lautstarke Unterstützung – und auf den siebten Saisonsieg, um in der Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen zu bleiben.

