Bis 2020 arbeitete Frank Döpper als Co-Trainer beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Nun steht er unter Manipulationsverdacht. (Archivfoto) © Nick Fingerhut
Ex-Co-Trainer des TSV Steinbach unter Manipulationsverdacht

Wetzlar. Mehr als fünf Jahre ist es nun her, dass sich die Wege von Frank Döpper und dem TSV Steinbach Haiger getrennt haben. Von 2017 bis 2020 arbeitete der heute 53-Jährige als Co-Trainer beim Fußball-Regionalligisten. Daneben stand er in der Saison 2018/19 auch acht mal als Interimscoach an der Seitenlinie und übernahm für kurze Zeit die Aufgabe eines Jugendtrainers.Ganz aktuell sind hingegen die neuesten Nachrichten rund um die Person Döppers, denn gegen ihn und seinen Trainerkollegen Marco Antwerpen – unter anderem früherer Kaiserslautern-Coach – laufen seitens des DFB Ermittlungen wegen des Verdachts auf Spielmanipulation.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

