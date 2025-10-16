Ex-Co-Trainer der Kickers und des SSV Ulm trainiert nun Landesligisten

Der SC Geislingen setzt in einer sportlich schwierigen Phase auf Rückkehrer Sven Ackermann. Der 42-Jährige bringt Erfahrung, Akribie und ein klares Konzept mit. Im Eybacher Tal hofft man, mit dem neuen Trainer die Wende in der Landesliga, Staffel 2, einzuleiten.

Beim SC Geislingen beginnt eine neue Ära. Nach einem durchwachsenen Saisonstart in der Landesliga, Staffel 2, zieht der Verein aus dem Eybacher Tal die Konsequenzen und setzt auf frischen Wind an der Seitenlinie. Sven Ackermann übernimmt ab sofort das Amt des Trainers – ein Name, der im Verein keine Unbekannte ist. Bereits in früheren Jahren war Ackermann im Jugendbereich des SC tätig. Nun kehrt er zurück, um eine Mannschaft zu übernehmen, die aktuell mit sieben Punkten aus neun Spielen auf Rang 14 steht und dringend Stabilität braucht.

Rückkehr eines Vertrauten

Die Verpflichtung von Ackermann trägt die Handschrift des neuen Sportlichen Leiters Jasko Suvalic, der seit kurzer Zeit klare Akzente setzt. Mit Ackermann holt er einen Trainer, der sowohl menschlich als auch fachlich überzeugt. Seine Rückkehr wird in Geislingen als starkes Signal verstanden – als Zeichen des Aufbruchs in einer schwierigen sportlichen Phase.

Erfahrung aus namhaften Stationen

Ackermann bringt ein beeindruckendes Fundament an Erfahrung mit. Stationen wie der SSV Ulm 1846, die Stuttgarter Kickers, der VfR Aalen und der FV Illertissen haben seinen Werdegang geprägt. Ob als U19-Trainer, Co-Trainer der Herren oder Leiter einer zweiten Mannschaft – Ackermann kennt die unterschiedlichen Facetten des modernen Fußballs. Seine A-Lizenz unterstreicht das fachliche Niveau, seine regionale Verwurzelung.

Ein Trainer mit klarem Plan

Sven Ackermann steht für Struktur, Detailtreue und Leidenschaft. Seine Philosophie ist klar: Fußball mit Konzept, Intensität und Überzeugung. Im Eybacher Tal will er genau das vermitteln. Der 42-Jährige gilt als akribischer Arbeiter, der Wert auf taktische Disziplin legt und junge Spieler fördert. Nach Jahren der wechselhaften Ergebnisse soll er den SC Geislingen wieder zu einer geschlossenen Einheit formen.

Herausforderung Landesliga

Die Tabelle zeigt die Dimension der Aufgabe: Der SC Geislingen steckt im unteren Drittel der Landesliga, während Spitzenreiter TSV Köngen und der SV Waldhausen das Tempo vorgeben. Gerade Letzterer ist am kommenden Samstag der Gegner im Eybacher Tal. Ein echtes Prüfspiel für den neuen Coach, der mit seiner Mannschaft gegen den Tabellenzweiten Farbe bekennen muss.

Hoffnung und Aufbruch

Trotz der schwierigen Ausgangslage herrscht im Verein Aufbruchstimmung. Die Verpflichtung Ackermanns steht sinnbildlich für die Überzeugung, dass Qualität und Engagement auch in schwierigen Zeiten Wirkung zeigen. Mit der Unterstützung des neuen sportlichen Leiters Suvalic soll die Mannschaft wieder zur alten Stärke finden – und vielleicht schon bald für positive Schlagzeilen sorgen.

Ein vertrautes Gesicht, ein neues Kapitel

Sven Ackermann kennt den SC Geislingen, den Verein, das Umfeld und die Erwartungen. Seine Rückkehr ist mehr als nur eine Personalie – sie ist eine emotionale Geschichte. Eine Geschichte von Vertrauen, Heimat und der Hoffnung auf einen Neuanfang. Im Eybacher Tal weht ein neuer Wind, getragen von der Erfahrung eines Trainers, der weiß, wie man Fußball lebt.