Ex-BVB-Junior bleibt nach Lotte-Leihe in der Regionalliga 21-Jähriger kehrt nicht zum SC Verl zurück, sondern wechselt an die Lohrheide von red · Heute, 22:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Wattenscheid 09

Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 hat sich nochmal in der Offensive verstärkt und den 21-jährigen Isaak Nwachukwu verpflichtet. Der Angreifer, der kurz nach dem Trainingsauftakt in das Training mit einstieg und in den bisherigen drei Testbegegnungen als Gastspieler eingesetzt wurde, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr. In der vergangenen Spielzeit war der langjährige BVB-Junior (2014-23) vom SC Verl an die Sportfreunde Lotte ausgeliehen. Bei den Ostwestfalen plante man mit dem gelernten Mittelstürmer trotz des laufenden Vertrags nicht mehr.

Bei der Zweitvertretung des SC Verl war Nwachukwu in der Spielzeit 2024/25 unter dem heutigen 09-Cheftrainer Przemek Czapp aktiv. Nach zehn Treffern und vier Assists in 28 Oberligaspielen ging es Ende August 2025 per Leihe zum Regionalligisten Sportfreunde Lotte. Dort traf er in 14 Regionalligaeinsätzen einmal und bereitete zwei weitere Treffer vor, nur viermal stand er in der Startelf. Stimmen zur Verpflichtung:

Ertan Ilce (Vorstandsvorsitzender): „Isaak ist der Typ Spieler, dessen Profil die SG 09 auch zukünftig suchen und finden muss. Die eine gute Ausbildung genossen haben, die hohes Entwicklungspotential in sich tragen, allerdings z.B. durch eine Verletzung kurzfristig gestoppt wurden. Isaak hat uns in den vergangenen Wochen sportlich und menschlich vollends überzeugt. Er hat tolle Anlagen, ist schnell, robust, trickreich, zielstrebig und kann offensiv praktisch alle Positionen spielen.“ Czapp: „Mit Isaak Nwachukwu bekommen wir einen sehr spannenden Offensivspieler, den ich bereits aus unserer gemeinsamen Zeit beim SC Verl kenne. Er wurde in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet und bringt viel Tempo, Athletik und Tiefgang mit. Zudem besitzt er ein großes Entwicklungspotenzial. Ich freue mich, dass sich unsere Wege nun bei der SG Wattenscheid 09 wieder kreuzen, und bin überzeugt, dass Isaak mit seiner Art, Fußball zu spielen, unser Offensivspiel bereichern wird.“