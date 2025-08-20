Ex-BVB-Junior (19) schließt sich ASC 09 Dortmund an

Oberligist ASC 09 Dortmund hat den vereinslosen Dustin Plöger unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige hatte nach zehn Jahren beim BVB sein letztes U19-Jahr bei Viktoria Köln verbracht und in der vergangenen Saison 16 Einsätze in der DFB-Nachwuchsliga absolviert.

In der Drittliga-Mannschaft von Viktoria Köln debütierte er im März im Mittelrheinpokal sowie im Testspiel gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Auch im Spieltagskader der 3. Liga stand er einmal. Plöger besetzt primär die Position des defensiven Mittelfeldspielers und ist darüber hinaus flexibel auch als Innen- oder rechter Verteidiger einsetzbar.

Der Sportliche Leiter Dennis Hübner ist begeistert vom Neuzugang: „Dustin bringt eine hervorragende fußballerische Ausbildung mit – vom FC Brünninghausen über den BVB und Viktoria Köln mit Einsätzen in der U19-Bundesliga. Mit seiner reifen Spielweise, seiner Antizipation und seiner physischen Präsenz kann er eine Verstärkung für unser Zentrum werden. Dass er trotz seines jungen Alters bereits auf diese Erfahrung zurückgreifen kann, ist für uns ein echter Gewinn.“