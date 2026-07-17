Ex-Bundesligist in Schwarzenfeld – Wenzenbach fordert Vilzing Neun Mannschaften aus der Oberpfalz mischen in der ersten Hauptrunde des BFV-Totopokals mit von Florian Würthele · Heute, 13:17 Uhr · 0 Leser

Jahn Regensburg (links David Philipp) und Vilzing (Elija Härtl) haben im Pokal Pflichtaufgaben vor der Brust. – Foto: Florian Würthele

Im Bayerischen Totopokal geht an diesem Wochenende die 1. Hauptrunde über die Bühne. Von den 64 Mannschaften kommen derer 9 aus der Oberpfalz. Die einen gehen als krasser Außenseiter ins Spiel, während andere eine Pflichtaufgabe vor der Brust haben. Besonders groß ist die Vorfreude im Schwarzenfelder Sportpark. Die Vorberichte:

Samstag







Inmitten der Vorbereitung auf die neue Drittligasaison bestreitet der SSV Jahn das erste Pflichtspiel. Aktuell scheint noch Sand im Getriebe zu sein bei den Regensburgern. So setzte es am Mittwoch im Test gegen den Regionalligisten DJK Vilzing eine 2:3-Niederlage. Es war ein Auftritt mit viel Luft nach oben. Die erste Hürde im Verbandspokal heißt SG Breitenberg/Sonnen. Gegen den Kreisliga-Aufsteiger aus dem Bayerischen Wald kann der Jahn was fürs Selbstvertrauen tun. Freilich eine absolute Pflichtaufgabe, die man aber seriös angehen möchte. „Es ist ein Pokalspiel und unser erstes Pflichtspiel in dieser Saison. Es zählt nur das Weiterkommen und wir wollen auf jeden Fall eine gute Leistung zeigen. Wir freuen uns auf den Gastgeber Breitenberg und auf eine hoffentlich tolle Kulisse“, lässt Jahn-Trainer Sascha Hildmann gegenüber FuPa verlauten. Ausfallen werden Malte Karbstein und Kapitän Felix Strauss (beide Weisheitszahn-Probleme) sowie Florian Dietz (Schulter). Beim frischverpflichteten Patrick Hobsch müsse man „in der kurzen Zeit schauen, ob es schon für einen Einsatz reicht“, so die Info des SSV.





Morgen, 16:00 Uhr TSV Bobingen TSV Bobingen SpVgg Lam SpVgg Lam 16:00 PUSH



Landesligist SpVgg Lam hat alles andere als ein Traumlos erwischt. Bei der Auslosung gab es lange Gesichter. Kreispokalsieger TSV Bobingen aus Schwaben entschied sich für die Osserbuam. Anstatt des erhofften Heimspiels, müssen Welter, Brandl & Co. gut 260 Kilometer einfach zurücklegen. „Dass wir drei Trage vor dem Saisonauftakt einmal quer durch Bayern fahren müssen, ist natürlich nicht optimal“, meint Lam-Coach Lorenz Kowalski. „Wir wollen uns aber nicht beschweren, sondern nehmen das so an. Wir wollen das Beste daraus machen, eine gute Generalprobe für den Saisonauftakt zeigen und versuchen, in Bobingen in die zweite Runde einzuziehen.“ Die Youngsters Moritz Mühlbauer und Lukas Kronfeldner fehlen sicher. Auf der Kippe stehen die Einsätze von Christian Mühlbauer, Niklas Maimer und Markus Koller. Die Hausherren stiegen als Bezirksliga-Meister in die Landesliga auf. Eine gute Standortbestimmung also für die Bayerwäldler, die dann am Dienstag mit einem Heimspiel gegen Luhe-Wildenau in die Punkterunde starten.





Morgen, 16:00 Uhr TSV Seebach Seebach SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 16:00 live PUSH



„Wir nehmen den Pokal schon ernst und werden nicht mit halber Kraft antreten“, stellt Fortunas Übungsleiter Arber Morina unmissverständlich klar. Der Bayernligist aus Regensburg hat über die Pokal-Quali sein Ticket für die erste Hauptrunde gelöst. Dort wartet mit dem TSV Seebach ein alter Bekannter aus gemeinsamen Landesliga-Zeiten. Die Niederbayern haben ganz frisch einen Trainerwechsel hinter sich. „Jetzt müssen wir bereit sein für die großen Aufgaben. Wir wollen liefern, unserer Favoritenrolle gerecht werden und eine Runde weiterkommen. Mit dieser Energie werden wir nach Seebach fahren. Wohlwissend, dass Seebach eine brutale Landesligasaison gespielt hat“, steckt Morina die Zielsetzung ab. Er erwartet einen „druckvollen und engagierten“ Auftritt seiner Truppe, die dann am Dienstag in Neudrossenfeld um die ersten Bayernliga-Punkte kämpft. Bei Freistoßspezialist Kevin Hoffmann besteht der Verdacht auf eine Meniskus-Quetschung. Genaueres werden die nächsten Tage ergeben. Ansonsten fehlen bei Fortuna nur die üblichen Dauerverletzten.











Morgen, 17:00 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach DJK Vilzing DJK Vilzing 17:00 live PUSH



Landesliga gegen Regionalliga: Die Rollen sind klar verteilt, wenn der SV Wenzenbach die DJK Vilzing am Jahnweg begrüßt. Die Flinte vorab ins Korn zu werfen, ist aber ganz sicher nicht das Credo der Platzherren. „Dass Vilzing zuletzt gegen den Jahn gewonnen hat, ist für uns gut. Jetzt haben wir noch weniger Druck. Vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung“, so Wenzenbachs neuer Trainer Sepp Schuderer, der das Pokalspiel als „ganz klares Bonusspiel“ bezeichnet. Erstmalig ist der SVW als amtierender Regensburger Pokalsieger im BFV-Pokal vertreten. Selbstvertrauen konnte man am Donnerstag tanken. Bei ihrem Premierenspiel in der Landesliga sorgten die Sturms, Freitag & Co. für einen Paukenschlag und fertigten den FC Amberg mit 5:1 ab. Dementsprechend weiß man auch im Vilzinger Lager, dass diese Aufgabe nicht locker im Vorbeigehen zu lösen ist: „Wenzenbach hat mit Sicherheit eine Schippe Euphorie. Eine Mannschaft, die zuhause alles reinwerfen wird und versuchen wird, einen typischen Pokalfight daraus zu machen. Für uns gilt es, die Mentalität aus dem Testspiel gegen den Jahn erneut an den Tag zu legen und weiterzukommen“, unterstreicht Vilzings Regionalliga-Coach Thorsten Kirschbaum.





Morgen, 17:30 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 17:30 live PUSH



Ein Bayernliga-Derby im Rahmen des Pokals sieht das Sportgelände in Ammerthal. Dort, wo am Mittwoch 1000 Zuschauer den 1:0-Sieg der DJK im Eröffnungsspiel gegen den ASV Neumarkt sahen. Den Schwung daraus möchte die Heimelf ins Duell mit der SpVgg SV Weiden nehmen. „Wir werden das seriös angehen und wollen auch weiterkommen. Vielleicht wartet ja dann in der nächsten Runde bei der Auslosung ein dicker Fisch auf uns“, so DJK-Trainer Tobias Rösl gegenüber den Oberpfalz-Medien. Sein Gegenüber, Weidens Chefanweiser Michael Riester, betont im Vorfeld: „Der Fokus liegt aktuell ganz klar auf dem Pokalspiel gegen Ammerthal. Natürlich freuen wir uns auch auf den Saisonauftakt am Dienstag gegen Bamberg, aber vorher gilt unsere volle Konzentration dem Pokal. Für uns ist dieses Spiel wichtig, weil wir uns darüber den nötigen Rhythmus holen wollen. Wir möchten von Beginn an mit Leidenschaft, Einsatz und der richtigen Mentalität auftreten, um in einen guten Flow zu kommen und mit einem positiven Gefühl in den Ligaauftakt zu starten.“ Angesichts des engmaschigen Terminplans dürfte es auf beiden Seiten zu einer gewissen personellen Rotation kommen.







Durch den Pokalsieg im Kreis Amberg/Weiden hat sich der FC Weiden-Ost für den bayernweiten Wettbewerb qualifiziert. Mit der SpVgg Ansbach schaut ein Team aus der Regionalliga Bayern an der Stresemannstraße vorbei. Die Pokalspiele bestreitet Weiden grundsätzlich mit dem jungen Kreisligateam. „Zum Großteil wird wieder meine U23-Mannschaft auflaufen, wobei mit Sicherheit auch der ein oder andere Spieler aus der 1. Mannschaft mit dabei sein wird“, informiert Tim Schlesinger. Der junge Ost-Trainer hofft auf einen mutigen Auftritt seiner Schützlinge, die nichts zu verlieren haben: „Mir gefällt die Ausgangslage. Die Rollen sind klar verteilt und wenn alles normal läuft, werden wir keinen Auftrag haben. Jedoch können wir eines garantieren: Wir werden bereit sein, gegen den absoluten Favoriten eine engagierte, disziplinierte Leistung abzuliefern und den Ansbachern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wir freuen uns auf das Spiel, hoffen auf viele Zuschauer und darauf, die SpVgg Ansbach bei uns begrüßen zu dürfen.“





Sonntag







Auf ein echtes Highlight steuert der 1. FC Schwarzenfeld zu. Wann darf man schon mal einem ehemaligen Bundesligisten bei sich willkommen heißen? Der Nord-Bezirksligist wurde bei der Auslosung früh aus dem Topf der Kreispokalsieger gezogen und entschied sich für die SpVgg Unterhaching. Nun freut man sich im Landkreis Schwandorf auf ein Fußballfest am frühen Sonntagabend. „Die Vorfreude ist natürlich riesengroß“, sagt Übungsleiter Mathias Meßmann und fährt fort: „Mit Haching kommt eine Traditionsmannschaft und ein Regionalligist zu uns. Wir werden alles geben und wollen so gut wie möglich mithalten. Ich habe es meinen Spielern gesagt: Sie sollen das genießen, so ein Spiel gibt es nicht jede Saison. Schauen wir mal, was rausspringt.“ Personell hat Meßmann keine größeren Sorgen. Zu den drei Langzeitverletzten gesellt sich eventuell Neuzugang Alioune Fall dazu. Aufgrund des Pokalspiels startet Schwarzenfeld erst eine Woche später in die neue Bezirksligasaison. Unterhaching wurde in der Vorsaison Dritter in der Regionalliga Bayern.