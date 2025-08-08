– Foto: Horst Vogler

Ex-Bundesligaprofi verstärkt BSV Rehden Eke Uzoma bringt Erfahrung und Vielseitigkeit in die Defensive Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Rehden Uzoma Eke

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat mit Eke Uzoma einen hochkarätigen und international erfahrenen Defensivspieler verpflichtet. Der 35-jährige Linksfuß wechselt von TeBe Berlin in die Waldsportstätten und unterschreibt beim Oberligisten für die kommende Saison. Mit seiner Verpflichtung schließt der BSV die Planungen auf der linken Abwehrseite ab.

Uzoma, am 11. August 1989 in Nigeria geboren, bringt die Erfahrung aus 21 Bundesliga-Einsätzen für den SC Freiburg sowie zahlreiche Spiele in der 2. Bundesliga (u. a. 1860 München, SV Sandhausen) und 3. Liga (Hansa Rostock, Chemnitzer FC, Viktoria Berlin) mit. Stationen in Ungarn und bei Berliner Klubs erweitern seine Vita. Neben seiner Stammposition als Linksverteidiger ist er auch auf der linken Außenbahn und im zentralen Mittelfeld einsetzbar. Ein Wiedersehen feiert Uzoma mit Franky Sembolo, Spielertrainer der Rehdener Reserve. Beide spielten in der Saison 2016/17 gemeinsam beim Berliner AK 07.

Cheftrainer Kristian Arambasic betont die Bedeutung des Neuzugangs:

„Mit Oleksii Mazur und Eke Uzoma sind wir hinten links nun doppelt stark besetzt. Eke bringt Erfahrung, Cleverness und Power mit, von der besonders unsere jungen Spieler profitieren werden.“ Auch Sportchef Sandy Röhrbein sieht in Uzoma einen Schlüsselspieler:

„Eke überzeugt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Seine Führungsqualitäten und Ruhe sind ein Gewinn für das gesamte Team. Zudem wird er auch im Trainerbereich eine Rolle übernehmen.“