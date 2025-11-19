Ex-Bundesliga-Trainer erklärt, warum er nicht bei 1860 München anheuerte

Achim Beierlorzer war einst Wunschkandidat beim TSV 1860 München, doch der Deal platzte. Nun spricht der Ex-Bundesliga-Trainer über die Gründe.

München – Einst galt er als Wunschkandidat beim TSV 1860: Achim Beierlorzer sollte die Löwen übernehmen und endlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga forcieren.

Unter der Führung von Günther Gorenzel wollten die Münchner 2023 Beierlorzer von RB Leipzig als Nachfolger von Michael Köllner loseisen. Nach einer Aufsichtsratsitzung legten sich die Löwen den damals 55-Jährigen fest. Am Ende schwenkte der Verein um. Statt Beierlorzer heuerte 1860 Maurizio Jacobacci an.

RB Leipzig ließ Ex-Bundesliga-Trainer Beierlorzer nicht zum TSV 1860 München ziehen

„Mit den Verantwortlichen und auch mit RB Leipzig war alles ausverhandelt“, sagte Beierlorzer jetzt zu transfermarkt.de. „Letztendlich hat mich Oliver Mintzlaff, obwohl eine Abfindung besprochen war, nicht mehr aus dem Vertrag gelassen und wollte noch eine Ablöse für mich.“

Zudem gesteht Beierlorzer, dass bei ihm selbst Zweifel am 1860-Wechsel aufkamen. „Ich war zu 100 Prozent sicher: Wenn alle bei 1860 an einem Strang ziehen würden, ist das ein großer ein Verein mit so viel Power. Das war aber das große Problem. Es hieß, Sportchef Günther Gorenzel sollte gehen, wenn ich komme. Daher ist am nächsten Tag schon wieder alles geplatzt.“

1860 München installierte seit der Beierlorzer-Absage sechs Trainer

Die letzten Trainer des TSV 1860 München

Michael Köllner (9. November 2019 - 31. Januar 2023)

Günther Gorenzel-Simonitsch (31. Januar 2023 - 25. Februar 2023)

Maurizio Jacobacci (25. Februar 2023 - 05. Dezember 2023)

Frank Schmöller (5. Dezember 2023 - 9. Januar 2024)

Argirios Giannikis (10. Januar 2024 - 20. Januar 2025)

Patrick Glöckner (21. Januar 2025 - 28. September 2025)

Alper Kayabunar (29. September 2025 - 9. Oktober 2025)

Markus Kauczinski (seit 9. Oktober 2025)

Anstelle von 1860 München heuerte Beierlorzer dann bei Drittliga-Rivale SSV Regensburg an und übernahm dort als Geschäftsführer Sport. Im Oktober 2025 endete die Zusammenarbeit. Zuvor war der gebürtige Franke Trainer bei Jahn Regensburg, und später in der Bundesliga beim 1. FC Köln, FSV Mainz 05 und interimsweise bei RB Leibzig. Die sportliche Talfahrt der Löwen in dieser Saison sah Beierlorzer derweil bereits voraus.

Beierlorzer äußerte bereits im August Bedenken am TSV 1860 München

Im BR äußerte sich Beierlorzer zum TSV 1860 München und stichelte: „Es wird spannend, inwiefern sie den Drittliga-Alltag meistern. Wir wissen, was passiert, wenn es bei den Löwen mal nicht ganz so läuft. Das ist jetzt kein ruhiger Verein, bei dem man ganz solide arbeiten kann auf lange Sicht.“ (btfm)