Ex-Bundesliga-Profi wechselt in die Kreisliga B

Nach einer turbulenten Spielzeit leitet der SC Meschenich den sportlichen Neustart ein. Der Klub hat keine einfache Saison hinter sich: Nach zwei Trainerwechseln folgte im vergangenen April der vorzeitige Rückzug der Mannschaft aus der Kreisliga A Rhein-Erft. Nun nimmt der Verein einen neuen Anlauf in der Kreisliga B und sorgt direkt auf dem Transfermarkt für ein dickes Ausrufezeichen. Mit José-Pierre Vunguidica wechselt ein Akteur mit reichlich Profi-Erfahrung zum SCM.
Nach der Trennung von Michael Löder wird Gianluca Memoli zur kommenden Saison das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft übernehmen. Mit dieser Personalentscheidung setzt die sportliche Leitung auf eine interne Lösung, die den Verein in- und auswendig kennt.
Memoli war zuletzt als Trainer der zweiten Mannschaft aktiv. Er kennt die internen Strukturen, den Verein sowie einen Großteil der Spieler bereits sehr genau. Zudem verfügt er über eine erfolgreiche Vergangenheit im Klub: Als Spieler hat er in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, die erste Mannschaft in die Kreisliga A zu führen.
Der spektakulärste Neuzugang auf dem Platz ist zweifelsfrei José-Pierre Vunguidica. Der 36-jährige Offensivspieler verfügt über eine Vita mit jeder Menge Stationen im Profifußball. Der 1,86 Meter große Linksaußen, der in Luanda (Angola) geboren wurde und mehrere Länderspiele für sein Heimatland bestritt, lief in seiner Karriere für namhafte Vereine wie den 1. FC Köln, Preußen Münster, den SV Wehen Wiesbaden und den SV Sandhausen auf. Er absolvierte 147 Spiele in der 3. Liga, 19 Spiele in der 2. Bundesliga und sogar einen Einsatz in der Bundesliga für den 1. FC Köln. In verschiedenen Regionalligen kommt er zudem auf weitere 99 Einsätze.
Der namhafte Transfer hat eine ganz besondere Vorgeschichte, denn der kontakt kam über eine Säule des aktuellen Kaders zustande: Dino Bisanovic. Der ebenfalls 36-jährige Ex-Profi, der vier Spiele in der 3. Liga und 276 in der Regionalliga vorweisen kann, läuft bereits seit der vergangenen Saison für den SC Meschenich auf und bleibt dem Verein für zwei weitere Jahre erhalten. Die beiden Routiniers verbindet eine langjährige Freundschaft.
In der Vereinsmeldung des SC 1923 Meschenich äußert sich der Klub begeistert über den Transfercoup und die besondere Zusammenführung: „Mit José dürfen wir einen erfahrenen und technisch starken Offensivspieler in unseren Reihen begrüßen. Seine Qualität, seine Erfahrung und seine Mentalität werden unser Team bereichern. José Vunguidica und Dino Bišanović verbindet eine langjährige Freundschaft auf und neben dem Platz. Bereits beim 1. FC Köln II spielten beide gemeinsam in der Regionalliga und zuletzt standen sie auch für SV Eintracht Hohkeppel Seite an Seite auf dem Rasen. Jetzt sind die beiden erneut vereint – dieses Mal im Trikot des SC 1923 Meschenich. Wir freuen uns sehr, José in der SCM-Familie begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass die Wiedervereinigung mit Dino unserem Team zusätzliche Qualität und Zusammenhalt geben wird.“