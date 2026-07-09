Ex-Bundesliga-Profi wechselt in die Kreisliga B José-Pierre Vunguidica (36) stößt zu seinem Kumpel Bisanovic von red / PM · Heute, 08:08 Uhr · 0 Leser

José-Pierre Vunguidica (li.) läuft künftig für den SC Meschenich auf. – Foto: Imago Images

Nach einer turbulenten Spielzeit leitet der SC Meschenich den sportlichen Neustart ein. Der Klub hat keine einfache Saison hinter sich: Nach zwei Trainerwechseln folgte im vergangenen April der vorzeitige Rückzug der Mannschaft aus der Kreisliga A Rhein-Erft. Nun nimmt der Verein einen neuen Anlauf in der Kreisliga B und sorgt direkt auf dem Transfermarkt für ein dickes Ausrufezeichen. Mit José-Pierre Vunguidica wechselt ein Akteur mit reichlich Profi-Erfahrung zum SCM.

Gianluca Memoli übernimmt das Cheftrainer-Amt Nach der Trennung von Michael Löder wird Gianluca Memoli zur kommenden Saison das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft übernehmen. Mit dieser Personalentscheidung setzt die sportliche Leitung auf eine interne Lösung, die den Verein in- und auswendig kennt. Memoli war zuletzt als Trainer der zweiten Mannschaft aktiv. Er kennt die internen Strukturen, den Verein sowie einen Großteil der Spieler bereits sehr genau. Zudem verfügt er über eine erfolgreiche Vergangenheit im Klub: Als Spieler hat er in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, die erste Mannschaft in die Kreisliga A zu führen.

Ein Hauch von Bundesliga für die Meschenicher Offensive Der spektakulärste Neuzugang auf dem Platz ist zweifelsfrei José-Pierre Vunguidica. Der 36-jährige Offensivspieler verfügt über eine Vita mit jeder Menge Stationen im Profifußball. Der 1,86 Meter große Linksaußen, der in Luanda (Angola) geboren wurde und mehrere Länderspiele für sein Heimatland bestritt, lief in seiner Karriere für namhafte Vereine wie den 1. FC Köln, Preußen Münster, den SV Wehen Wiesbaden und den SV Sandhausen auf. Er absolvierte 147 Spiele in der 3. Liga, 19 Spiele in der 2. Bundesliga und sogar einen Einsatz in der Bundesliga für den 1. FC Köln. In verschiedenen Regionalligen kommt er zudem auf weitere 99 Einsätze. Reunion zweier Freunde Der namhafte Transfer hat eine ganz besondere Vorgeschichte, denn der kontakt kam über eine Säule des aktuellen Kaders zustande: Dino Bisanovic. Der ebenfalls 36-jährige Ex-Profi, der vier Spiele in der 3. Liga und 276 in der Regionalliga vorweisen kann, läuft bereits seit der vergangenen Saison für den SC Meschenich auf und bleibt dem Verein für zwei weitere Jahre erhalten. Die beiden Routiniers verbindet eine langjährige Freundschaft.