Ex-Budberger beim GSV Moers im Fokus

Der SV Budberg geht mit einer klaren Mission in das Landesliga-Derby am Sonntagmittag (15 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen den GSV Moers: Wiedergutmachung. Die 1:3-Auswärtsniederlage im Kreispokal-Viertelfinale am 22. November hat gesessen. Trainer Tim Wilke erwartet eine deutliche Reaktion. Welcher GSV-Spieler sich besonders aufs Spiel freut.

Während die Rheinberger nach der Niederlage in Mintard auf den nächsten Heim-Dreier pochen, kämpft der GSV Moers ums sportliche Überleben – und darüber hinaus. Abstiegsangst und Zukunftssorgen prägen das Bild bei den Gelb-Schwarzen. Nach dem Rücktritt von Sportleiter Patrick Iwersen ist aus finanziellen Gründen sogar eine Fortführung des Spielbetriebs nach dem Jahreswechsel offen. Interimsweise führt Christian Skerwiderski das Team nur bis zur Winterpause, Abgänge wichtiger Leistungsträger sind nicht auszuschließen. Wie die NRZ berichtet, wird Skerwiderski seinen Vertrag nicht verlängern.

„Das Pokalspiel war richtig schlecht von uns, mit einer ungewohnten Lethargie. Den Eindruck wollen wir ändern und werden uns sicher von einer anderen Seite präsentieren“, fordert der Coach. Auch gegen Lintfort (2:2) und Scherpenberg (0:2) blieb ein Erfolg aus, der Tabellensechste wartet in dieser Saison weiter auf den ersten Derbysieg.

Für zusätzliche Derby-Brisanz sorgt eine mögliche Saison-Startelf-Premiere des ehemaligen Budbergers Maximilian Hasshoff im Tor des GSV. Der 19-Jährige startete seine Laufbahn beim SV Schwafheim, wohnt in Orsoy und absolviert eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Ab der C-Jugend durchlief er sieben Jahre lang sämtliche Nachwuchsteams in Budberg, ehe er im vergangenen Winter nicht ganz geräuschlos zum Städtenachbarn wechselte. „Wir haben perspektivisch einen interessanten Spieler geholt“, hatte Teammanager Iwersen noch im Sommer vom verpflichteten Torwart-Talent geschwärmt.

Einmal erst stand der Keeper über 90 Minuten in der Landesliga zwischen den Pfosten und sammelte in drei A-Liga-Einsätzen zuletzt wichtige Spielzeit in der zweiten Mannschaft von Patrick Heydrich. Nach der Roten Karte gegen die Nummer eins Jan Philip Roolfs bei der jüngsten 0:4-Heimpleite gegen Goch steht der junge Torhüter am Wochenende plötzlich im Fokus. Die Entscheidung, ob er oder Deniz Aktas im Derby auf die Linie rücken wird, fällt kurzfristig.

In der Jugend den SVB verlassen

Sein Abschied aus der A-Jugend des SVB, die ohne ihn unter Trainer Mirco Dietrich aus der Niederrheinliga abstieg, hatte auch persönliche Gründe: „In Budberg wird hervorragende Jugendarbeit geleistet, aber es gab intern ein paar Unstimmigkeiten – da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Für mich war ausschlaggebend, früh den Schritt in den Herrenbereich zu gehen, um mich daran zu gewöhnen“, erklärt Hasshoff, der weiterhin guten Kontakt zu vielen ehemaligen Mitspielern pflegt und damals bereits einige Male unter Wilke bei den Senioren mittrainieren durfte.

Umso größer ist die Vorfreude auf das Wiedersehen am Sonntag: „Es wäre schon geil, dort zu spielen. Die Extra-Motivation ist definitiv da. Im Pokal haben wir eine überzeugende Leistung gezeigt, aber es wird ein komplett anderes Spiel. In Budberg zu bestehen, ist noch einmal etwas schwerer – ich spreche aus Erfahrung. Trotzdem können wir positiv reingehen.“

Trotz aller Turbulenzen sieht Hasshoff seine Mannschaft enger zusammengerückt. Nach schwierigen Wochen wolle man in den letzten beiden Spielen in 2025 einen positiven Abschluss schaffen. Budberg dagegen sehnt sich nach einem Derby-Statement vor Weihnachten. Wilke macht klar: „Was auf der Gegenseite passiert, muss uns komplett egal sein – wir erwarten volle Kapelle und müssen an Mintard anknüpfen.“

Eine emotionale Partie, mit allem, was zu einem echten Lokalduell gehört, ist vorprogrammiert. Das haben die Partien der Vergangenheit gezeigt. Im Februar 2025 schlug Budberg der GSV 4:1.