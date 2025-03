Ex-Braunschweiger übernimmt Trainerposten in Hildesheim

Der VfV 06 Hildesheim hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Ridha Kitar wird zur kommenden Saison die sportlichen Geschicke des Oberligisten leiten. Der 53-Jährige kommt von Eintracht Braunschweig, wo er zuletzt die U23 trainierte und zum Aufstieg in die Oberliga führte. Die Vereinsführung zeigte sich überzeugt von Kitars Fachwissen und seiner Fähigkeit, junge Talente zu entwickeln.

Ridha Kitar bringt eine lange Trainerkarriere mit: Bei Eintracht Braunschweig betreute er sämtliche Nachwuchsteams von der U16 bis zur U23 und formte dort zahlreiche Talente. Seine eigene Spielerkarriere begann ebenfalls in Braunschweig, wo er für die U19 und die Amateurmannschaft auflief. Nach dem Aufstieg mit der U23 hatte Kitar ursprünglich eine Pause eingeplant, entschied sich nach intensiven Gesprächen mit den VfV-Verantwortlichen jedoch für die neue Herausforderung in Hildesheim. „Das Anforderungsprofil für die Trainerposition war klar definiert, und Ridha erfüllt dieses in vollem Umfang“, erklärte Sportvorstand Omar Fahmy.

Kontinuität nach dem Abschied von Hartmann und Vucinovic