Ex-Borusse Traoré markiert ersten Landesligatreffer

„Für ihn spielt sein erster Ligatreffer keine große Rolle. Er stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft und da er mittlerweile tiefer spielt als während seiner Profikarriere, ist sein gewaltiger Wert für das Team nicht an Toren ablesbar“, lobt Michalsky. Der Coach musste gegen Hilden auf den gelbgesperrten Vojno Jesic verzichten. Für ihn kam Carl Mergenthal in die Startelf. Mit dem entscheidenden 4:1 (68.) schnürte Mergenthal sogar einen Doppelpack. „Wir haben uns einen großen Puffer erarbeitet, trotzdem dürfen wir uns nicht sicher fühlen, solange rechnerisch noch nichts entschieden ist“, betonte Sebastian Michalsky.