Ex-Borusse Traoré markiert ersten Landesligatreffer

Die DJK Gnadental feierte in der Landesliga den dritten Sieg in Folge gegen Konkurrenten aus dem Abstiegskampf. Mit dem 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den Tabellenletzten VfB Hilden II baute der Aufsteiger den Abstand auf die Abstiegsränge auf zehn Punkte aus.
Carl Mergenthal (13.) und Marco Lüttgen (25.) sorgten für eine gelungene Anfangsphase der DJK, die danach laut Trainer Sebastian Michalsky jedoch die Überlegenheit verlor. „Nach einer längeren Unterbrechung aufgrund einer Kopfverletzung bei Hilden haben wir den Faden verloren, so dass der VfB phasenweise überlegen war“, so der Coach. Entsprechend verdient war in seinen Augen der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Amine Feldaoui (45.+2). Im zweiten Durchgang fand die DJK jedoch wieder schnell die Spur. Mit seinem Debüttreffer in der Landesliga stellte Ex-Profi Ibrahima Traoré (51.) die Zwei-Tore-Führung wieder her.
„Für ihn spielt sein erster Ligatreffer keine große Rolle. Er stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft und da er mittlerweile tiefer spielt als während seiner Profikarriere, ist sein gewaltiger Wert für das Team nicht an Toren ablesbar“, lobt Michalsky. Der Coach musste gegen Hilden auf den gelbgesperrten Vojno Jesic verzichten. Für ihn kam Carl Mergenthal in die Startelf. Mit dem entscheidenden 4:1 (68.) schnürte Mergenthal sogar einen Doppelpack. „Wir haben uns einen großen Puffer erarbeitet, trotzdem dürfen wir uns nicht sicher fühlen, solange rechnerisch noch nichts entschieden ist“, betonte Sebastian Michalsky.