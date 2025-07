Ex-Bezirksligist Vorbach: Systemumstellung und Ligaerhalt

Etliche Verletzungen hatten den Kader des FCV bereits in der Bezirksliga immer wieder stark geschwächt. Und auch nach dem Abstieg musste Chefanweiser Schramm feststellen, dass diese „Seuche“ weiterhin in Vorbach ihr Unwesen treibt, es wurde nicht besser. Immer wieder mussten Spieler aus der zweiten Mannschaft in die Bresche springen. Auch vor der neuen Spielzeit bleibt der Ausblick verhalten: „Ich erwarte wieder eine schwere Saison“, so der Trainer nüchtern. Dennoch sieht er positive Ansätze in der Vorbereitung – auch wenn kleinere Blessuren weiterhin ein Thema sind.



In einer intern durchgeführten Analyse habe man in Gesprächen die letzte Spielzeit aufgearbeitet, Stärken und Schwächen angesprochen und dabei klare Ziele formuliert. „Wir haben den Reset-Knopf gefunden und fangen wieder bei Null an“, so der Vorbacher Trainer. In den bisherigen Vorbereitungspartien – unter anderem einem 3:3 gegen den Süd-Lreisligisten FC Edelsfeld und jeweils einem 2:1 gegen den TSV Engelmannsreuth (Kreisliga BT/KU) und FC Dießfurt (KK West) – zeigte das Team gute Ansätze und großes Engagement. Auch eine Systemumstellung wurde dabei erfolgreich erprobt. Gegentore resultierten meist aus individuellen Fehlern.



Eine wichtige Stellschraube, an der Peter Schramm in der aktuell laufenden Vorbereitung drehen muss, ist die Chancenverwertung, also die Effizienz vor dem Tor. In den vergangenen zwei Jahren ließ der FC Vorbach einfach zu viele gute Einschussmöglichkeiten liegen. Die Hoffnung, im Abschluss erfolgreicher und kaltschnäuziger zu sein, liegt nun auf den Schultern von Rückkehrer Haroun Kahouli (33), der bereits beim Aufstieg in die Bezirksliga eine Schlüsselrolle spielte. Und von Dominik Lang (35), der vom Ligakonkurrenten TSV Erbendorf an die Hauptstraße nach Vorbach gewechselt ist.



Während sich die Mannschaft optimistisch gibt, am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen, ist ihr Übungsleiter eher vorsichtig: „Für mich zählt zunächst nur der Klassenerhalt“, so der Schlammersdorfer. Die personelle Ausgangslage nun ist quasi identisch mit der der zweiten Saisonhälfte der Vorsaison, die der FC Vorbach auf dem vorletzten Platz der Rückrundentabelle beendete. So hat sich der Trainer vorgenommen, im Schwerpunkt zu verhindern, dass das Team vor der Winterpause ab November nicht erneut bis in den Tabellenkeller abrutscht. Spätestens zur Rückrunde sollen einige Langzeitverletzte wieder einsatzfähig sein, was Hoffnung macht. Dass man in Vorbach allerdings immer wieder vor neuen Hiobsbotschaften nicht gefeit ist, zeigt das Beispiel Fabian Scharf: Der Mittelfeldspieler zog sich eine schwere Verletzung zu und wird bis mindestens zur Winterpause ausfallen.



Beim eigenen Jubiläumsturnier anläßlich des 60-jährigen Bestehens zeigte der FC Vorbach gegen den SC Eschenbach (1:0) und den ASV Haidenaab gute Ansätze, musste sich aber im Finale dem vom ehemaligen Vorbacher Trainer Michael Kaufmann trainierten Ligakonkurrenten aus Oberfranken mit 0:1 geschlagen geben. Nach der Generalprobe am kommenden Sonntag gegen den ASV Pegnitz (KK Erlangen/Pegnitz) fällt der Startschuss für den FC in die neue Saison am Freitag, 25. Juli um 19 Uhr beim SV Kohlberg, vermutlich einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Es folgen das erste Derby der neuen Spielzeit zuhause gegen den ASV Haidenaab und ein weiteres Heimspiel gegen den VfB Rothenstadt, ehe man zum Duell mit Bezirksliga-Absteiger Grafenwöhr reist, den Schramm jedoch nicht als Übermannschaft einschätzt. Wichtig sei vor allem: „Wir wollen nach drei Spieltagen nicht punktlos dastehen“, so Schramm, der zu gut weiß, dass ein erfolgreicher Saisonstart natürlich Selbstbewusstsein für kommende Aufgaben verleiht.