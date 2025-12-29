Ex-Bezirksliga-Coach Meier heuert in Sanding an

In seiner aktiven Spielerlaufbahn war Meier unter anderem beim TSV 1860 München, bei der damaligen SG Post/Süd Regensburg, beim Freien TuS Regensburg und beim SSV Jahn Regensburg unterwegs. Auch als Trainer bringt Meier, der seit 2013 im Besitz der UEFA A-Lizenz ist, große Erfahrungswerte mit. So trainierte er diverse Jugendmannschaften wie den TSV Abensberg, den TSV Neutraubling, die SpVgg Landshut und den KAC Klagenfurt. Zudem war er in der Vergangenheit als DFB-Stützpunkttrainer tätig. Im Erwachsenenbereich trainiere Meier unter anderem die Red Bull Salzburg Amateure als Co-Trainer, den TV Schierling sowie die damaligen Bezirksligisten SC Kirchroth und SC Katzdorf.



„Patrick setzt auf die Entwicklung und Umsetzung flexibler Spielerstrategien, auf die individuelle Förderung der Spieler sowie auf fordernde und fördernde Trainingsgestaltung. Seine Vita gepaart mit seiner Vorgehensweise hat die Fußballabteilung des SV Sanding überzeugt“, lässt der SV Sanding verlauten. Mit seiner Erfahrung möchte der neue Trainer den A-Klassisten in der Restrückrunde wieder auf Kurs bringen. Die vorzeitige Sicherung des Klassenerhalts hat oberste Priorität, beträgt doch der Vorsprung auf die Relegationszone nur zwei Punkte. Zuvor spielt die Sandinger Mannschaft am 3. Januar bei der Vorrunde der Hallen-Kreismeisterschaft mit. „In den nächsten Saisons möchte Patrick mit dem SV Sanding weitere Schritte gehen“, wird abschließend mitgeteilt.