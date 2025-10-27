Ex-Bezirkliga-Kicker besiegt TSV Buchbach – „Kann der Mannschaft nichts vorwerfen“

War der 3:0-Erfolg vor einer Woche beim FC Augsburg II nur ein Strohfeuer oder war der 1. FC Nürnberg II am Freitag einfach zu stark?

Die Antwort können die Rot-Weißen am kommenden Freitag beim Gastspiel in Aschaffenburg geben. Fakt ist jedenfalls, dass der Vizemeister der Regionalliga am 15. Spieltag gegen den kleinen Club mit 1:2 das Nachsehen hatte und damit die dritte Heimniederlage in Folge kassiert hat, die fünfte Nullnummer aus den letzten sechs Spielen.

Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic aber sah eine Leistungssteigerung gegenüber den Niederlagen gegen Aubstadt und Vilzing: „Wir haben 60 oder 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Deswegen kann ich der Mannschaft auch nichts vorwerfen. Der Treffer zum 2:1 hat uns aber dann etwas den Stecker gezogen. Da sichern wir nicht gut die Tiefe, was wir sonst immer besprechen. Danach haben wir nicht mehr den richtigen Punch Richtung Nürnberger Tor entwickelt. Das können wir uns ankreiden lassen, aber daran werden wir arbeiten.“

Grundsätzlich erwischten die Gastgeber vor 436 Zuschauern keinen schlechten Start und hatten gleich nach wenigen Sekunden eine erste Möglichkeit durch einen Kopfball von Albano Gashi. Doch in der 9. Minute gingen die Gäste nach einem umstrittenen Mittelfeldduell zwischen Samed Bahr und Eryk Grzywacz in Führung: Nutznießer Tobias Heß durfte alleine auf Ludwig Zech zusteuern und die Kugel unten links versenken.

TSV Buchbach verliert trotz zwischenzeitlichen Ausgleich

Buchbach wehrte sich und kam in der 26. Minute auch zum Ausgleich, als eine Flanke von Manuel Mattera auf dem Schlappen von Sammy Ammari landete, der aus zwölf Metern die Kugel flach in die Maschen hämmerte. Nach dem Seitenwechsel machten die technisch und athletisch starken Club-Youngsters in der 68. Minute den Siegtreffer perfekt:

Der auffällige Mittelstürmer Piet Scobel, der noch vor kurzer Zeit in der Bezirksliga gekickt hat, zeigte nach einer Flanke von Moritz Wiezorrek seine ganze Klasse, als er den Ball mit der Brust annahm und ihn dann volley zu seinem neunten Saisontreffer ins Netz knallte. Buchbach fand keine Antworten mehr.