Ex-Bayernligakicker und Talent: SpVgg Altenerding holt zwei Neuzugänge vom FC Aschheim

Die SpVgg Altenerding startet die Vorbereitung auf den Ligaauftakt 2026. – Foto: Andreas Heilmaier/FuPa

Altenerding – Zum Trainingsauftakt für die Rückrunde in der Bezirksliga Nord bittet Trainer Pedro Locke seine Bezirksligakicker der SpVgg Altenerding bereits am heutigen Montag. Der Startschuss fällt auf dem Kunstrasenplatz am Geislinger Anger, wo zunächst die ersten schweißtreibenden Einheiten anstehen. Mit satten 15 Trainingseinheiten und sechs Testspielen hat Locke eine äußerst ambitionierte Vorbereitung ausgearbeitet. „Wir wollen von Beginn an auf Betriebstemperatur kommen“, lautet die klare Marschroute des Coaches. Personell präsentiert sich der Kader leicht verändert. Nicht mehr das Veilchen-Trikot tragen werden Salomon Mwamba und Nassim Khemissi, die beide den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen haben. Bei beiden Akteuren ist das neue Ziel unbekannt.

Dafür konnte die SpVgg auf dem Transfermarkt aber auch doppelt zuschlagen – und das mit Qualität und Perspektive. Vom FC Aschheim kommt der 34-jährige Solomon Effiong nach Altenerding. Der erfahrene Angreifer absolvierte in der Vorrunde zwölf Einsätze für den FCA und bringt reichlich Routine mit. In seiner Laufbahn sammelte Effiong bereits Erfahrung in der Bayern- und Landesliga, unter anderem beim Türk Augsburg und beim SV Pullach. In Altenerding setzt man große Hoffnungen in den Neuzugang, der nicht nur Tore, sondern auch Führungsqualitäten mitbringen soll. Ebenfalls vom FC Aschheim wechselt der 21-jährige Joshua Goodluck zu den Veilchen. Der junge Offensivmann machte bereits beim BC Attaching in der Bezirksliga auf sich aufmerksam, wo er mit 21 Einsätzen als feste Stammkraft überzeugte. Nach dem Abstieg des BCA suchte Goodluck in Aschheim sein Glück, musste sich dort jedoch hinter den treffsicheren Konkurrenten Didier Nguelefack und Antonio Saponaro (zusammen 22 Tore) einreihen. Der Schritt nach Altenerding erscheint daher folgerichtig – und könnte sich für beide Seiten auszahlen.