Ex-Bayernliga-Spieler Sedlmeier übernimmt Kreisklassisten: „Kompletter Neustart“ in Höhenrain

Beim FSV Höhenrain wechseln der Trainer und die Sportliche Leitung. Mit Christian Sedlmeier übernimmt ein erfahrer Trainer, der selbst Spieler in der Bayernliga war.

„Nach dem Klassenerhalt setzen wir jetzt alles auf null. Es ist gefühlt ein kompletter Neustart, der guttut“, sagt Maxi Huber. Es ist eine der letzten Amtshandlungen des Sportlichen Leiters des FSV Höhenrain, seinen eigenen Nachfolger zu verkünden: Simon Pauli. Zur neuen Saison stellt sich die Fußballabteilung des FSV auf gleich mehreren entscheidenden Positionen neu auf, insbesondere auf der des Cheftrainers und in der Sportlichen Leitung. Wie es sich schon in den vergangenen Jahren bewährt hat, setzt der Kreisklassist dabei einmal mehr auf Stallgeruch.

„Wir legen großen Wert darauf, die Positionen aus den eigenen Reihen zu füllen, wir bleiben in unserem Kosmos. Das ist der Höhenrainer Weg und soll es auch bleiben“, so Huber, der sein Amt aus zeitlichen Gründen niederlegt. „Es ist schwierig für mich, immer präsent zu sein. Daher freue ich mich, wieder in die zweite Reihe zu rutschen.“